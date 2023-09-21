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專訪詹朴隔3年回倫敦辦秀「最想念美食」　APUJAN怪獸電影變新裝

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記者鮑璿安／台北報導

睽違三年台灣設計師品牌APUJAN 終於重返倫敦舉辦實體時裝秀，全新系列「怪獸調查員」(The Casebook of Kaiju）運用東方傳統服飾細節，結合怪獸眼睛、怪獸爪子等吸睛元素驚艷秀場。本次《ET FASHION》也特別專訪品牌創意總監詹朴，一起聊聊他最懷念的倫敦事物、以及獻給本季服裝的形容詞。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲2024 春夏全新系列「怪獸調查員」 。（圖／品牌提供）

2024 春夏全新系列「怪獸調查員」(The Casebook of Kaiju)，靈感源自詹朴從小喜愛的怪獸題材，他提到：「覺得怪獸電影最好看的段落常是在怪獸出現前，會先看到船、腳印、報導、輪廓，但其完整面貌是那樣的未知，不知是好是壞，會帶來恐懼還是期待。」 詹朴把這股悸動放入服飾中，以他擅長的印花手法結合怪獸眼睛、怪獸爪子、針織尾巴，並以拼圖元素貫穿所有，體現在印花外套、雪紡洋裝、套裝等款式中，像是闖入一場夢幻世界。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴以拼圖元素串接本系列。（圖／品牌提供）

Q：時隔三年回到倫敦時裝周舉辦實體秀的心情？

疫情期間都在台灣，我們用影像的方式呈現大秀，很懷念在陌生的城市和異國創作者交流、和觀眾互動的感受，一起呈現這一場時裝秀。也因為這是個國際城市，需要花時間學習彼此溝通的方式，偏偏時裝秀籌備時間很緊湊，要用更多前置準備工作協調、溝通。

Q：詹朴最想念倫敦什麼？

我其實很想念英國的食物和博物館，雖然聽起來奇妙，英國食物有許多傳統文化、印度料理、東方料理，很多充滿新鮮刺激的，能夠體驗不同食物很開心。我以前在英國唸書的時候就在參觀博物館，這邊有不同類型的主題、題目，前人的智慧和知識，我會把握大秀前後看看更多展覽。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲報紙文字一躍而上洋裝。（圖／品牌提供）

Q：未來會偏向實體還是影像發表？

未來也不一定每一季都是實體時裝秀，會根據主題變化，也希望之後兩種方式都有，使用實體、影像穿插。

Q：以三個形容詞代表這一季

仍然是奇幻、浪漫、神秘不可預測的。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲設計師詹朴 。（圖／品牌提供）

設計師詹朴小檔案

詹朴26歲初次登上倫敦時裝周，於倫敦成立個人品牌APUJAN，以多樣化的針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色，創作主題多與文學、奇幻、時間有關。

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 2024春夏倫敦時裝周作品。（圖／品牌提供）

同樣來自台灣的設計師品牌JENN LEE自2013年成立以來一直以女性力量為品牌核心，2024春夏系列靈感源自設計師Jenn成為母親的經歷，投入無拘無束的創作氛圍，秀上的重點造型再度使用標誌性的解構手法，拼接帶有褶皺紋理的細膩布料，加上品牌特色暗黑、龐克風格，不規則的可活動拉鏈元素接連串起多套洋裝和連身褲裝，打造具有衝突效果的著裝感受，呈現品牌對愛和自由的嚮往。

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關鍵字：

APUJAN, 詹朴, 倫敦時裝周

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