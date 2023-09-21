誠品裕隆城突停電最悲淒是它！10米高「太極尼尼」洩氣　網：站累了？

記者蔡惠如／綜合報導

誠品台灣最大店「誠品生活新店」昨（9／20）正式開放民眾入場，然而試營運第二天中午就傳出停電狀況，約莫在12：55分左右店內無光，而且連空調都停止運作，但受傷最深的無非是昨天搶盡拍照風頭、10公尺高的太極尼尼兔，因採用充氣設計，停電時便出現「洩氣」狀況，導致感覺打不起精神，還有網友說：是站太累？

▲太極尼尼消風。（圖／網友授權提供，請勿翻拍以免侵權）

誠品位於新店裕隆城的商場成為在地熱門話題，昨預告下午3點開放民眾入場，上午11點就有民眾前去排隊，雖說正式開幕是9／28，但其實裡面櫃位已有80%都開始營業，挑高空間與各樓層有戶外「野花園」露台的設計，讓許多民眾表示很有質感，然而在試營運第二天中午，就出現停電狀況，讓整在館內吃飯的民眾有點錯愕，但也只能在光線較暗、沒有空調的情況下用餐，據悉停電時間約莫30分鐘。

▲全台最大誠品生活新店挑高設計，讓空間感相當舒適，不過第二天就傳出美食街有停電狀況。（圖／記者湯興漢攝）

然而不只民眾無奈，坐落在誠品生活新店一樓、由知名藝術家黃本蕊創作的10公尺高「太極尼尼」裝置藝術，由於姿態超可愛，加上巨大的尺寸，結合磅礡氣勢跟可愛元素，成為許多前往參觀民眾的底片殺，但因其為充氣設計，也成為本次停電的受災戶，跟第一天見客的姿態相比，明顯成為消風兔兔。

▲10米高的太極尼尼藝術裝置模樣可愛吸睛。（圖／記者湯興漢攝）

民眾也笑言「姿勢維持太久太累了」、「第二天就走萎靡風？」、「莫名有種療癒感」。針對停電一事誠品表示，試營運期間仍在調整狀態，問題已經排除。台電表示經查饋線動電線路皆正常，事故原因待後續查明。