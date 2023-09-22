快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人生活壓力大，你的抗壓性強嗎？受到壓力之後，是否能快速恢復到最佳狀態呢？《小紅書》就有一個心理測驗，1分鐘就能測出你的內心有多強大。

#以下6條線之中，選擇一根你最想要剪斷的線，看看你的內心有多強大？





▲（圖／翻攝自小紅書）

----------------（下有解析）

選1的你 內心強大指數80%

你內心強大且心很開闊，基本上沒有什麼能打倒你，對未來一切很有主張和方向，也不需要徵求別人的建議，即便遇到不開心的事情，你一下子就會忘掉，不會有隔夜仇這種事。

選2的你 內心強大指數20%

別人的看法對你來說非常重要，你很在意別人的批評和指教，內心較為脆弱，你雖然盡可能想滿足別人，但卻讓自己很委屈，長久下來會讓身心不健康。

選3的你 內心強大指數0%

你內心缺乏安全感，身旁周遭的一些變化，對你而言影響很大，你外表看起來強勢，但內心其實很軟弱，一點小事情就會讓你開始懷疑自己，開始陷入低潮。

選擇4的你 內心強大指數60%

你算是看得開，內心相對強大，不太在意別人對你的看法，你不會強求別人，即便是無法得到的東西也不想勉強，你的心裡承受度算高，即便再苦你都會勇於面對。

選擇5的你 內心強大指數 50%

你的內心不算是強，但還過得去，經歷越多之後，你會越戰越勇，的的性格外剛內柔，遇到挫折也能找到對的方法站起來。

選擇6的你 內心強大指數100%

你的內心無比強大，即便遇到再艱困的事情也不容易被打垮，再累也不回頭看，只有一心想目標前進，當你的壓力越大，拚搏的心就變得更強。