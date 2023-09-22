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亮・珠寶／近7萬米奇珍珠項鍊可愛暴擊　只有一處才買得到

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▲▼MIKIMOTO米奇項鍊 。（圖／翻攝迪士尼商店官網）

▲MIKIMOTO為慶祝迪士尼100周年，設計米奇造型的珍珠項鍊。（圖／翻攝Disney Store官網）

記者陳雅韻／台北報導

珍珠設計變化豐富，歡慶130周年的MIKIMOTO近日竟出現在日本迪士尼商店（Disney Store）官網上，預告29日將預售MIKIMOTO慶祝迪士尼100周年特製的米奇造型項鍊，以圓潤珍珠構成的米奇頭像，模樣卡哇伊，定價約69,000元，是迪士尼商店罕見的高單價精品。

▲▼MIKIMOTO米奇項鍊 。（圖／翻攝迪士尼商店官網）

▲MIKIMOTO米奇造型珍珠項鍊僅限日本Disney Store官網銷售，約69,000元。（圖／翻攝Disney Store官網）

MIKIMOTO近年來走向多元的設計風格，與日本時裝設計師川久保玲品牌COMME des GARCONS聯名系列將聲勢推向高峰，跨越性別的設計吸引更多年輕族群。此次為迪士尼百周年製作的米奇造型項鍊，則展現童趣風格，由於「M」是品牌與米奇的字首，因此選擇以M Collection系列為藍本，運用18K金打造M字金圈，環繞2顆小珍珠配1顆大珍珠組成的米奇頭像，而包裝也以米奇為主角吸引粉絲，前30位預購者可獲贈米奇座鐘。

▲▼MIKIMOTO米奇項鍊 。（圖／翻攝迪士尼商店官網）

▲MIKIMOTO米奇造型項鍊30位預購者可獲贈米奇座鐘。（圖／翻攝Disney Store官網）

而以大膽設計著稱的TASAKI，持續為明星商品TASAKI danger系列注入新意，以大自然中植物的荊棘和動物的利齒為靈感，將貴金屬打造的尖刺結合圓潤珍珠，創造衝突美感，新作danger horn鑲鑽系列首度推出串珠項鍊，前端點綴兩道具侵略性的鑲鑽尖角，存在感十足，相同設計概念也延伸至耳環，個性設計讓林志玲說要包一套送老公AKIRA。

▲▼TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI danger horn鑲鑽珍珠項鍊，590,000。（圖／TASAKI提供，以下同）

TASAKI danger horn novel系列則讓珍珠彷彿懸浮，細看才發現珍珠是被兩勾造型的尖角圍繞撐托，打造摩登雙指戒；第三種設計則是在尖角末端點綴珍珠的TASAKI danger horn plus / danger horn plus鑲鑽系列，豐富的戒指款式可相互疊搭；第四種樣貌則為尖角從珍珠竄出的TASAKI danger fang / danger fang鑲鑽系列，推出適合日常與華麗版項鍊，強烈風格讓人過目難忘。

▲▼TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI danger horn novel雙指戒指，193,000元。

▲▼TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI danger fang鑲鑽項鍊，107,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, MIKIMOTO, TASAKI, 迪士尼, 米奇

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