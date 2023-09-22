倫敦時裝周／BURBERRY低腰風衣超時髦　凍齡的全智賢粉嫩看秀

▲BURBERRY 2024春夏系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

倫敦時裝周剛結束，BURBERRY在大秀前就做了許多鋪陳，更受矚目也令人期待，2024春夏是設計師Daniel Lee入主的第二季，以超大的深綠色格紋帳篷搭造秀場，強調品牌源於戶外的精神，日前IG透露的藍色草莓、雛菊，都出現在服裝上，風衣在春夏依然是焦點，降低的腰線營造出新鮮感，時髦又有態度。品牌大使全智賢一身粉白針織褲裝搭配粉紅包，展現苗條身型，絲毫看不出41歲的年紀。

▲全智賢穿針織褲裝搭配粉色包包。





▲南韓足球球星孫興慜是看秀嘉賓。





▲蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）以風衣展現BURBERRY的精神。

Daniel Lee翻轉BOTTEGA VENETA（BV）的功績顯著，回到家鄉英國接掌最具代表性的BURBERRY，自然是人人等著看表現，今年2月他用戰馬、騎士藍為BURBERRY下了第一道指令，回到品牌初衷是核心，創辦人Thomas Burberry當年為了在戶外自在活動設計了服裝，因此「戶外」成了Daniel Lee發揮的要點，也延續至2024春夏新裝，強調著「重新定義夏季的風衣」。

▲日前BURBERRY與倫敦Norman’s Café合作，推出快閃活動。





▲BURBERRY在大秀前將倫敦地鐵的站名、標示變了。

2024春夏秀前，BURBERRY大手大腳地開始宣傳，先是進駐倫敦Norman’s Café，用騎士藍格紋和騎士徽標裝飾店面、提供經典英式菜餚，進行為期一周的快閃活動，接著與倫敦交通局合作，把鄰近旗艦店的龐德街（Bond Street）車站變成「Burberry Street」，倫敦地鐵的中央線（Central Line）、朱比利線（Jubilee line）和伊莉莎白線（Elizabeth line）車站入口、指示牌等等，也都換上騎士藍，BURBREEY之於倫敦或是倫敦之於BURBERRY有多重要？清楚且明白。

▲BUREBRRY 2024春夏秀在倫敦北部搭起帳棚舉行。（圖／翻攝影片）

▲風衣永遠是最重要的設計。

▲騎士藍以不同方式呈現，籃草莓印花怪誕有趣。

新一季的服裝在倫敦北部的Highbury Fields揭曉，偌大的草地上搭起帳篷，從空拍鏡頭中，會看到帳篷頂部的深綠色格紋，呼應了戶外精神，風衣是絕對的要素，從第一套的黑色風衣開始，明顯可見腰線降低至口袋下方、肩帶變長垂過肩線、腰帶變寬等等，從細節與輪廓玩著變化。

大量的印花相當鮮明，很容易捉住眼球，金屬鍊、五金配飾成了藝術手繪感的連續圖騰，有些硬派精神，藍色草莓顯得怪誕有趣，模特兒搽上深藍口紅，讓視覺更強烈。除了騎士藍，深綠、酒紅等色調也佔了不少篇幅，加上白、黑、駝色等，以及鮮豔的大紅，讓整個系列踩著沉穩優雅的步調，卻又大膽突出。

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JW Anderson

永遠不無聊的JW Anderson，2024春夏再度驚豔四座，這次竟然以黏土為材質做出帽T與短褲，色調鮮豔飽和，一件件都像雕塑般令人看得目不轉睛。

會產生使用黏土製作服裝的想法，其中一個原因是設計師JW Anderson發現，小朋友玩的Plasticine黏土（橡皮泥），是1897年由與他同樣出生北愛爾蘭的英國藝術家William Harbutt所發明，多了一層「同鄉」的親切感。結合了雕塑手法、童趣的天馬行空創意，黏土裝耀眼登場。

除此之外，像塑膠袋般蓬蓬的設計也非常吸睛，上衣領口處甚至打了個結，令人會心一笑；羽毛裝飾在Oversize外套、洋裝裙子上突出的裙撐，JW Anderson用誇張的手法大筆揮灑，充滿迷人風格。