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CELINE絕美「香氛皂」質感爆擊！　香奈兒透明玻璃唇膏根本藝術品

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實習記者施至真／綜合報導

CELINE全新「高訂香氛皂」登場！繼2019年推出高級香水系列後，今年又推出沐浴及身體護理系列，並帶來4款以CELINE經典香水為主題的香氛皂，美度爆表，香氛控必須手刀收藏。此外，香奈兒、愛馬仕也推出秋冬必備唇膏，讓你一入秋就美得最高級。

▲celine香氛皂。（圖／翻攝CELINE官網）

▲CELINE香氛皂、CHANEL康朋街31號唇膏。（圖／翻攝CELINE、CHANEL官網）

#CELINE香氛皂套裝

CELINE今年在高級香水系列中新增沐浴及身體護理系列，並以「香氛皂」打頭陣，推出4款以經典香水為主題的味道，包括PARADE、LA PEAU NUE、EAU DE CALIFORNIE和REPTILE。

▲celine香氛皂。（圖／翻攝CELINE官網）

▲CELINE香氛皂絕美刻紋。（圖／翻攝CELINE官網，下同）

▲celine香氛皂。（圖／翻攝CELINE官網）

香氛皂表面印有「TRIOMPHE」標誌，背面刻上香調名稱；散發著優雅的粉香氣息，質感設計與使用起來的絲滑溫和的感受，讓居家生活更有精緻儀式感，也幫助心情放鬆。

除了香氛皂，也同步推出肥皂盒，共有黝黑色及拋光金色2款，不僅是浴室必備質感單品，選用輕鋁質材質，更適合旅行攜帶。

▲celine香氛皂。（圖／翻攝CELINE官網）

▲celine香氛皂。（圖／翻攝CELINE官網）

▲CELINE鋁質肥皂盒。

#CHANEL康朋街31號唇膏

香奈兒首次推出玻璃製的唇膏管身！以巴黎康朋街31號總店著名迴旋鏡梯為靈感，絕美設計及精湛工藝讓人驚艷。全系列共有3色調、12款色可選擇，包括自然裸膚色調、紅色調、秋冬流行的咖啡色調，並採用可替換蕊芯設計；水潤保濕質地，舒適度與美麗妝感兼具，一擦就上癮！

▲celine香氛皂。（圖／翻攝CELINE官網）

▲CHANEL康朋街31號唇膏美得難以招架。（圖／翻攝CHANEL官網）

#Hermès 2023秋冬限量唇膏

愛馬仕唇妝系列2023秋冬限量版，推出3款由「黑色」衍生的色彩，看似濃郁深沉，實際塗抹卻帶有輕透感，薄塗顯白、厚塗顯氣場，一抹氛圍感立刻拉滿。管身採用漸層設計，使用深淺不一的色調，以漸層方式相呼應，使眼睛為之一亮。

▲celine香氛皂。（圖／翻攝CELINE官網）

▲Hermès 2023秋冬限量唇膏。（圖／翻攝IG@hermes）

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關鍵字：

CELINE, 香氛皂, 香奈兒, 愛馬仕, 唇膏, 秋冬唇膏

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