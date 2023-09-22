「綿霧唇」正夯！一抹舒適顯色、連男神宋江都愛上

▲霧面唇彩讓氣場大開。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

秋冬是最適合霧面唇彩的季節，微涼的天氣身著秋冬時裝，隨興一抹絲絨霧面唇膏，整個人都時髦了起來！

▲M.A.C 超鎖吻霧感唇膏，1,180元。

承襲超鎖吻霧感系列獨創瞬效鎖色科技，能在唇瓣形成彈力鎖色網膜，持久24小時不掉色；鎖色微粒更能達到親膚裸感、鎖霧鎖色的持久妝效，同時加入百香果油滋養唇瓣，做到柔滑潤澤、輕盈舒適的極致感受。

▲TOM FORD 玫瑰秘境限定版設計師絲絨霧光唇膏，#02 濃情玫瑰，2,100元。

包裝上採簡約高級的黑白設計，帶出俐落個性感，飽和紅棕色，如濃情浪漫的紅玫瑰，輕抹一層就有漂亮的柔霧感。

▲NARS 特霧絲柔持色唇膏，1,100元。

無論是單擦或疊加，皆能賦予雙唇微霧柔美的染唇效果，首創瞬凝霧感科技，只需 8 秒從奶霧質地轉化成絕美絲霧光，完美貼合雙唇，全新 6 色以入秋後如楓葉般暖棕紅色調為創作概念，上唇即刻襯托高級時尚的氛圍感。

▲Shu uemura 無色限輕霧保濕唇膏，1,250元。

添加日本山茶花油，讓滿滿的滋補養分深層滋潤唇部，呈現出令人羨慕的柔軟Ｑ彈觸感，唇膏延展性高、滑順好塗、均勻好暈染。

▲Bobbi Brown 柔霧慕斯唇膏，1,450元。

蘊含頂級白花萃取與獨家豐盈胜肽科技，能撫平乾燥唇紋，搭配添加藤黃果油、玻尿酸與角鯊烷等養護成分，給予雙唇舒適滋潤，最後完美揉和高純度鎖色粉體，提供高達10小時的柔焦修飾與持久顯色。