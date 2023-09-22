fb ig video ETtoday search mobile

英王后卡蜜拉Dior飄逸高訂服上身　網讚「76歲狀態超棒」

>

▲▼法總統主持國宴 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王后卡蜜拉（左）穿Dior高級訂製服出席法國總統馬克洪主持的晚宴，法第一夫人碧姬（右）穿LV禮服亮相。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉20日抵達法國巴黎，展開為期3天的國是訪問，法國總統馬克洪與第一夫人碧姬特別於凡爾賽宮設國宴，款待登基後首度造訪的英王夫婦，兩位女主角在此正式場合，不約而同選穿深藍色禮服展現優雅風範，卡蜜拉身穿Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她打造的高級訂製服，斗篷式設計隨著她走動飄逸，網友不禁大呼「76歲的狀態太好了」。

▲▼法總統主持國宴 。（圖／達志影像／美聯社）

▲碧姬（左二）身穿LV海軍風格套裝迎接英王夫婦。（圖／美聯社）

卡蜜拉此行帶了不少法國精品行頭，包括她隨身佩帶的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）8K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊、香奈兒（CHANEL）手提包，以及國宴所穿的Dior午夜藍色斗篷式高級訂製服，當晚她搭配已故英女王伊莉莎白二世傳承的藍寶石鑽石項鍊與耳環，高雅端莊。

▲▼法總統主持國宴 。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國第一夫人碧姬（右）穿香奈兒斜紋軟呢外套搭黑褲，與卡蜜拉一同參觀香奈兒工坊。（圖／美聯社）

身為主人的法第一夫人碧姬，則於國宴穿LV（Louis Vuitton，路易威登）藍色長袖禮服，領口、腰際與袖口都綴滿閃亮裝飾，讓深色系禮服為出色；她與丈夫馬克紅迎接英王夫婦時，她也選穿LV海軍風套裝現身，而與卡蜜拉一同參觀香奈兒工坊時，又換上香奈兒紅色斜紋軟呢長版外套搭黑褲，把握機會宣傳法國時尚。

►卡地亞65條金珠繞出摩登手環　舞蹈家許芳宜視為小淘氣

► 昆凌收藏珠寶被兒子狂問價格　對數字敏銳「不知道遺傳誰」

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

英國王后卡蜜拉, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 香奈兒, CHANEL, Dior, LV, Louis Vuitton

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／近7萬米奇珍珠項鍊可愛暴擊　只有一處才買得到

亮・珠寶／近7萬米奇珍珠項鍊可愛暴擊　只有一處才買得到

亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞

亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞

王陽明談風波說「沒有緣分」　中秋團圓與否「不知道」

王陽明談風波說「沒有緣分」　中秋團圓與否「不知道」

金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲 希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包 鬼鬼壞女孩造型辣到險走光　闖時裝周性感指數破表 Tiffany粉紅珠寶為ROSÉ而生　合約未定繼續當帶貨王 K金餐盤要價625萬！　喬治傑生手工木蘭花飾邊上桌 10億抽象畫台北公開展　富藝斯端德國巨擘里希特鉅作吸引藏家 陳勢安自豪健身寬肩絕配大錶　買名錶最重「眼緣」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面