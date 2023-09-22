英王后卡蜜拉Dior飄逸高訂服上身　網讚「76歲狀態超棒」

▲英國王后卡蜜拉（左）穿Dior高級訂製服出席法國總統馬克洪主持的晚宴，法第一夫人碧姬（右）穿LV禮服亮相。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉20日抵達法國巴黎，展開為期3天的國是訪問，法國總統馬克洪與第一夫人碧姬特別於凡爾賽宮設國宴，款待登基後首度造訪的英王夫婦，兩位女主角在此正式場合，不約而同選穿深藍色禮服展現優雅風範，卡蜜拉身穿Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她打造的高級訂製服，斗篷式設計隨著她走動飄逸，網友不禁大呼「76歲的狀態太好了」。

▲碧姬（左二）身穿LV海軍風格套裝迎接英王夫婦。（圖／美聯社）

卡蜜拉此行帶了不少法國精品行頭，包括她隨身佩帶的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）8K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊、香奈兒（CHANEL）手提包，以及國宴所穿的Dior午夜藍色斗篷式高級訂製服，當晚她搭配已故英女王伊莉莎白二世傳承的藍寶石鑽石項鍊與耳環，高雅端莊。

▲法國第一夫人碧姬（右）穿香奈兒斜紋軟呢外套搭黑褲，與卡蜜拉一同參觀香奈兒工坊。（圖／美聯社）

身為主人的法第一夫人碧姬，則於國宴穿LV（Louis Vuitton，路易威登）藍色長袖禮服，領口、腰際與袖口都綴滿閃亮裝飾，讓深色系禮服為出色；她與丈夫馬克紅迎接英王夫婦時，她也選穿LV海軍風套裝現身，而與卡蜜拉一同參觀香奈兒工坊時，又換上香奈兒紅色斜紋軟呢長版外套搭黑褲，把握機會宣傳法國時尚。