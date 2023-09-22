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按摩手技幫助小臉更緊緻！霧金「最美刮痧板」長得像銀杏好優雅

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

運動讓身體循環更好，吃進好的食物可以更好的被消化，臉部肌膚同理，近年刮痧流行，透過拉提的手技可以讓肌膚進行小循環，就像是專屬運動一樣，可以讓後續保養吸收得更好更快；以下就分享刮痧按摩技巧，在塗抹完乳霜之後，透過拉提按摩，讓臉蛋更緊緻。

【刮痧拉提按摩】

STEP 1：使用刮痧板圓弧面，先全臉、肩頸進行由下往上、內往外的舒緩疲勞。

STEP 2：使用刮痧板圓平面，由下往上兩頰往太陽穴、眉毛向上至髮際線位置，全方位進行向上的拉提，可以讓肌膚更緊實。

STEP 3：使用刮痧板的凹面剛好可以貼合下顎線的位置，從下巴往耳後附近拉提，可以重複三次，讓整個輪廓線更為清晰俐落。

STEP 4：使用刮痧板在紋路的位置進行Z字型按摩，可以把頸紋、法令紋、抬頭紋稍微用手指拉開之後，像是縫線一樣的Z字型塗抹，幫助紋路淡化。

STEP 5：最後可以運用刮痧板的凸起處，在眼部周圍、嘴唇周邊或是兩頰位置，進行穴點的按壓，幫助活絡臉部循環。

【推薦單品】

＃sisley 銀杏刮痧活妍板，售價4200元

▲sisley,MEDITHERAPY,刮痧板,保養,按摩。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

可以說是目前看過「最美的刮痧板」，從銀杏的外型出發，運用鋅鎂合金製作的霧面金色設計，每一個角度與弧形，都是針對臉部肌膚進行設計，凹槽不僅可以服貼下顎線，凸起部分還可以用來拉提臉部，最底下的銀杏葉枝更可以用來穴點放鬆，一支就可以達到多重功效，真的很適合每天使用，因為特殊的材質，不容易與保養成分作用，同時冰涼的觸感還可以鎮定肌膚，用過真的回不去。

＃MEDITHERAPY SOKSAL陶瓷刮痧板

▲sisley,MEDITHERAPY,刮痧板,保養,按摩。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在韓國很紅的MEDITHERAPY出身體與臉部都可以使用的刮痧板，運用陶瓷的設計搭配鋸齒狀，可以更深層的按壓到肌膚內部，同時也有凹槽的設計，可以貼合頸部以及臉部曲線，輕鬆就可以做到放鬆的效果，成就完美的全身線條。

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關鍵字：

sisley, MEDITHERAPY, 刮痧板, 保養, 按摩

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