fb ig video ETtoday search mobile

阮經天笑《查無此心》「阿生」沒錢買衣服　穿愛牌peter wu帥回來

>

記者鮑璿安／台中報導

旅法台灣設計師吳昕威peter wu 2017年創立的同名品牌以簡約設計感走紅，品牌全新進駐新光三越台中中港店，今（22日）舉辦新店開幕活動邀請藝人阮經天站台，他在新作《查無此心》、《周處除三害》中不修邊幅演出，角色與過往形象有很大反差，這次現身時尚場合終於帥回來，以立領背心與皮褲打造他喜愛的簡單穿搭概念。

▲▼阮經天 。（圖／品牌提供）

▲阮經天現身peter wu新光三越台中中港店 。（圖／品牌提供）

阮經天在犯罪懸疑電影《查無此心》飾演移工仲介「阿生」、《周處除三害》則化身罪惡之人，都有極大挑戰性，被問到想幫戲中角色挑選什麼樣的peter wu服裝？阮經天笑說，「周處『陳桂林』很適合黑白、自然的元素，如果是『阿生』可能需要存錢，才能穿到品牌服飾。」

▲▼阮經天 。（圖／品牌提供）

▲阮經天此次演繹立領鋪棉背心搭配皮革工作褲裝 。（圖／品牌提供）

阮經天此次演繹立領鋪棉背心搭配皮革工作褲裝，他自己很喜歡peter wu 融合自然的狀態，他說「我特別喜歡襯衫和毛呢褲子，服裝以簡單的概念呈現。」至於即將到來的中秋假期要做什麼？阮經天秒答要吃月餅，與弟弟、媽媽一起共度佳節。

▲▼阮經天 。（圖／品牌提供）

▲peter wu台中概念店貫徹品牌極簡風 。（圖／品牌提供）

▲▼阮經天 。（圖／品牌提供）

▲peter wu2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

peter wu台中概念店貫徹品牌極簡風，同樣延續這一理念的2023秋冬系列，運用了多樣面料以不同方式接收光線展現日夜變化，經典設計包含雙面翻穿的羊毛大衣及workwear hoodie，觸感輕柔如溫暖的薄毯，且人字紋刷毛處理的羊毛絨夾克也是本季必備品項，打造peter wu專屬的自在穿衣感受。

▲▼陳昊森 。（圖／品牌提供）

▲▼陳昊森 。（圖／品牌提供）

▲台中大遠百dunhill 門店重新開幕邀請藝人陳昊森站台。（圖／品牌提供）

同時台中大遠百dunhill 門店重新開幕，藝人陳昊森身著科技羊毛雙排釦大衣搭配粉筆紋休閒獵裝現身，展現了此系列以挺拔、多用途和低調為主要特點。另一套以威爾斯王子格紋羽絨外套內搭深綠色美麗諾羊毛針織衫，適用於多種場合且充滿現代感的風格，呈現品牌多樣性和靈活性的概念。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

阮經天, Peter wu, 台中

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

活得最累死撐著的三大星座！TOP 1對人事物都高要求　很難放過自己與別人

活得最累死撐著的三大星座！TOP 1對人事物都高要求　很難放過自己與別人

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 超準心測！憑直覺挑一隻猴子　秒測你的「真實愛情觀」 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感 越相處越折磨三大星座！TOP 1沒有戀愛濾鏡　只會越看越不順眼 誠品裕隆城突停電最悲淒是它！10米高「太極尼尼」洩氣　網：站累了？ 皮膚科醫師曝「後背長痘」5大原因！2招「低成本去痘法」必學 2023周年慶必搶保養優惠組！雅詩蘭黛金三角51折、克蘭詩整套萬元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面