阮經天笑《查無此心》「阿生」沒錢買衣服　穿愛牌peter wu帥回來

記者鮑璿安／台中報導

旅法台灣設計師吳昕威peter wu 2017年創立的同名品牌以簡約設計感走紅，品牌全新進駐新光三越台中中港店，今（22日）舉辦新店開幕活動邀請藝人阮經天站台，他在新作《查無此心》、《周處除三害》中不修邊幅演出，角色與過往形象有很大反差，這次現身時尚場合終於帥回來，以立領背心與皮褲打造他喜愛的簡單穿搭概念。

▲阮經天現身peter wu新光三越台中中港店 。（圖／品牌提供）

阮經天在犯罪懸疑電影《查無此心》飾演移工仲介「阿生」、《周處除三害》則化身罪惡之人，都有極大挑戰性，被問到想幫戲中角色挑選什麼樣的peter wu服裝？阮經天笑說，「周處『陳桂林』很適合黑白、自然的元素，如果是『阿生』可能需要存錢，才能穿到品牌服飾。」





▲阮經天此次演繹立領鋪棉背心搭配皮革工作褲裝 。（圖／品牌提供）

阮經天此次演繹立領鋪棉背心搭配皮革工作褲裝，他自己很喜歡peter wu 融合自然的狀態，他說「我特別喜歡襯衫和毛呢褲子，服裝以簡單的概念呈現。」至於即將到來的中秋假期要做什麼？阮經天秒答要吃月餅，與弟弟、媽媽一起共度佳節。

▲peter wu台中概念店貫徹品牌極簡風 。（圖／品牌提供）

▲peter wu2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

peter wu台中概念店貫徹品牌極簡風，同樣延續這一理念的2023秋冬系列，運用了多樣面料以不同方式接收光線展現日夜變化，經典設計包含雙面翻穿的羊毛大衣及workwear hoodie，觸感輕柔如溫暖的薄毯，且人字紋刷毛處理的羊毛絨夾克也是本季必備品項，打造peter wu專屬的自在穿衣感受。

▲台中大遠百dunhill 門店重新開幕邀請藝人陳昊森站台。（圖／品牌提供）

同時台中大遠百dunhill 門店重新開幕，藝人陳昊森身著科技羊毛雙排釦大衣搭配粉筆紋休閒獵裝現身，展現了此系列以挺拔、多用途和低調為主要特點。另一套以威爾斯王子格紋羽絨外套內搭深綠色美麗諾羊毛針織衫，適用於多種場合且充滿現代感的風格，呈現品牌多樣性和靈活性的概念。