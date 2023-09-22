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NET「5件打4折」佛心折扣快尋寶　短版外套91元入手

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實習記者施至真／綜合報導

平價、高CP值本土時尚品牌「NET」佛心特賣會來啦！NET粉專發出「紅標折扣活動」，包括全台門市及官網，並喊出最高4折的超優惠價格，甚至出現熱賣商品只要銅板價就能入手，短版外套最低只要91元，讓不少網友興奮直呼「立刻馬上go」、「帶媽媽去買衣服」。

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網，下同）

NET粉專發出「紅標折扣活動」，優惠商品一件6折、三件5折、五件4折，紅標商品依各門市實際庫存為主，讓網友驚喜直呼：「要去尋寶」、「又出現了！就在今晚衝！」；此外，官網的零碼出清專區，也推出任選5件4折的優惠，以下盤點必買高CP值單品。

＃碎花洋裝

快把握夏天尾巴，購入絕美碎花洋裝。推薦入手「V領打褶袖鬆緊腰洋裝」、「V領小碎花排釦洋裝」兩款連身洋裝，不用再苦惱約會、旅遊穿搭，一件就能輕鬆解決！不習慣小碎花也沒關係，還有素色款可以選擇，清新藍紫色非常顯白，穿上氣質滿分。

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲（左）V領打褶袖鬆緊腰洋裝，折扣價NT$279、（右）V領小碎花排釦洋裝，折扣價NT$199。

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲V領打褶袖鬆緊腰洋裝素色款絕美必收。

＃造型小外套

入秋天氣變化大，最適合穿著好穿脫的單品，不僅造型感十足，也能避免早晚溫差大，突然變涼的窘境。近期超流行的「短版披掛外套」，竟然只要銅板價，實在太欠收！棉質「開襟圓領針織外套」不僅親膚，單穿、疊搭都能展現不同質感。

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲（左）短版披掛外套，折扣價NT$91、（右）開襟圓領針織外套，折扣價NT$183。

＃素色小喇叭長褲

百搭的「素色小喇叭長褲」，絕對是上班上課無腦穿搭單品，無論搭素T、短版上衣、小背心、還是OVERSIZED上衣，都能展現獨特氣質，質感黑色非常顯瘦，活潑的寶寶藍更是顯白又顯嫩。

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲素色小喇叭長褲，折扣價NT$239。

＃工裝落地牛仔寬褲

快趁紅標折扣入手最流行又率性感十足的「工裝落地牛仔寬褲」，藍、白兩色都必須擁有。折扣後一件只要NT$239，一次帶兩件，甚至還比原價一件還便宜，實在太划算啦，快手刀包色！

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲工裝落地牛仔寬褲，折扣價NT$239。

UNIQLO特價商品區也不放過！2023秋冬最新流行趨勢的「美拉德風」西裝外套，高級棕色搭配格紋設計，很值得走入你的衣櫥中。

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲UNIQLO西裝外套，折扣價NT$1,490。

快趁天氣變冷前，入手一件近年超夯的透膚高領T恤，隨意搭配都能穿出溫柔仙氣，若隱若現的透明感，加上修飾身型的剪裁設計，實在非常迷人。

▲NET「5件打4折」佛心折扣。（圖／翻攝NET官網）

▲透膚高領T恤，折扣價NT$390。

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