G-SHOCK上班戴無違和感！　金錶好質感迷倒孫盛希



▲孫盛希展現都會女性時尚氣勢，搭配G-SHOCK玫瑰金不鏽鋼錶圈的GM-S2100PG-4A腕錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手孫盛希的陽光燦爛笑容深植人心，是擔任G-SHOCK女錶台灣代言人的不二人選，近日她難得換上都會感黑裝大露美腿，搭配全新玫瑰金面盤新錶，證明G-SHOCK女錶也是上班族的完美配件，因為閃耀玫瑰金金屬光澤的腕錶流露好質感，配上霧面錶帶又不過分高調，且每一款錶防水200米，並具耐衝擊、雙LED燈超亮照明、多元鬧鈴、碼錶等功能，實用與美學兼具。

▲G-SHOCK GM-S2100PG-4A腕錶，6,500元。

孫盛希拍攝G-SHOCK形象照，先以黑色俐落洋裝搭配玫瑰金不鏽鋼錶圈的GM-S2100PG-4A腕錶，特色是錶徑縮小更能完美貼合女性手腕，金屬錶圈經過玫瑰金IP處理再搭配霧面粉米色樹脂錶帶，個性設計又不失優雅氣息；而換上藍色休閒風造型，她則戴上以熱賣指針數位雙顯示2100為基礎的GMA-S2100MD系列新錶，錶面為玫瑰金色調，搭配霧面樹脂錶圈與錶帶，共有黑、白、粉3色可供選擇。



▲孫盛希露出招牌笑容，演繹G-SHOCK新錶。



▲G-SHOCK GMA-S2100MD系列共有黑、白、粉三種霧面樹脂錶圈與錶帶3款，各3,900元。

私下以單色休閒風裝扮為主的孫盛希，除了日常愛戴G-SHOCK搭配，也會拎時尚名牌包，曾開心曬Dior 2021度假系列Book Tote托特包，提把處還綁了Dior花卉圖案絲巾，大容量又耐看，成為她的心頭好。



▲孫盛希曾曬Dior Book Tote托特包，開心拎著上街。（圖／翻攝shishi_sun IG）