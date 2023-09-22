Jisoo被名牌寵上天　穿Dior訂製服、201萬卡地亞珠寶唱跳

▲Jisoo在BLACKPINK首爾演唱會穿上Dior為她量身訂製的馬甲紗裙登台。（圖／翻攝Dior IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK歷經近1年的世界巡演，演唱會於首爾完美落幕，身為Dior與卡地亞（Cartier）兩大品牌全球大使的Jisoo備受寵愛，身穿Dior為她量身訂製的刺繡馬甲迷你裙裝，露出招牌長腿，再搭配卡地亞要價201萬元的美洲豹耳環現身壓軸場，貴氣但不失俏麗。



▲Dior工坊悉心製作為Jisoo創作的舞台服裝。（圖／翻攝Dior IG）

BLACKPINK團員演唱會造型，多以小眾服裝品牌的火辣設計為主，少數配件飾品才會搭配代言的精品，但Dior很大器，為Jisoo量身訂製專屬的舞台服裝，上半身為刺繡馬甲，綴滿亮片與繽紛花卉圖案，短版馬甲設計讓她小露纖腰，配上點綴亮片的黑色短紗裙，洋溢青春氣息。



▲Jisoo身穿Dior訂製服搭配卡地亞鑲嵌縞瑪瑙與鑽石的Panthère de Cartier美洲豹耳環。（圖／翻攝Dior IG）

Jisoo頸部戴的項鍊也是Dior之作，與馬甲同為花卉刺繡圖案，她同時搭配卡地亞要價201萬元的Panthere de Cartier美洲豹耳環，鑲嵌美鑽與6顆縞瑪瑙象徵豹紋，再垂墜水滴狀縞瑪瑙，隨著她舞台表演搖曳吸睛，色系也完美呼應Dior訂製服。



▲Jisoo於演唱會佩戴的卡地亞Panthere de Cartier美洲豹耳環，約2,010,000元。（圖／卡地亞提供）