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泡泡瑪特盲盒掀收藏熱潮！5款最熱銷　加碼隱藏款立馬手刀抽

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實習記者劉于禎／綜合報導

POP MART泡泡瑪特掀起的盲盒風潮席捲全球市場，根據天貓平台截至2022年統計，每年有近20萬消費者，願意花費約新台幣10萬在購買盲盒上，可見盲盒玩具能創造破億商機，一起來看看以下5個，泡泡瑪特官網推薦熱銷的盲盒系列和他們的隱藏款，全部超可愛立馬手刀抽。

DIMOO今晚不准睡系列

在9月上市的DIMOO今晚不准睡系列，由藝術家AYAN所設計，講述DIMOO來到了湖中的一座古老城堡，城堡中有許多特別的故事，在等著他去探索，有影子水手、木乃伊、獨角獸等許多靈異又可愛的角色，全系列12款+1隱藏款，單抽330元。


▲▼最熱銷盲盒系列。（圖／品牌官網）

▲DIMOO今晚不准睡系列隱藏款：石像上的食人花。（圖／POP MART官網，下同）

Hirono默劇系列

每個人的心境都有如巨大的迷宮，喜怒哀樂都隱藏在裡面，而我們也常常在裡面迷失方向，這個系列每一隻角色都隱喻著一種狀態、有漫無目的的「漂流者」、愚昧的「傻瓜」和有邪惡念頭的「魔鬼」等13款，而隱藏款在網上已經炒到了3996元的高價。

▲▼最熱銷盲盒系列。（圖／品牌官網）

▲Hirono默劇系列。

▲▼最熱銷盲盒系列。（圖／品牌官網）

▲Hirono默劇系列隱藏款：沉默。

SKULLPANDA平日仙境系列

今年6月1日在台灣發售的SKULLPANDA平日仙境系列，至今仍未退燒，上市四個月還在官網熱銷排行榜，這個系列帶你探索你是誰？描述夢是一種異想天開，將現實和幻想編織在一起，日常的每一個曲折冒險，編織成奇幻的夢境故事，而其中他們演變成大膽、焦慮、冷酷的各種性格，反映了某一刻真實的「你」。

▲▼最熱銷盲盒系列。（圖／品牌官網）

▲SKULLPANDA平日仙境系列隱藏款：我自己。

LABUBU 拉布布星座系列

你是什麼星座？幾乎每個人都對自己的星座感到自豪，拉布布星座系列在8月發售時，就隨即登上熱銷前五名，如今雖然掉出榜外，但可愛的造型還是在許多人的收藏名單內，由拉布布的經典微笑，配上精緻的配色，讓每一隻的特色都很鮮明，像雙子座就是採用黑白雙色來表達雙子的特性，射手座的馬身用繽紛炫彩的顏色，來描繪開朗、勇於冒險的個性，一起拼運氣，抽抽屬於你的星座吧。

▲▼最熱銷盲盒系列。（圖／品牌官網）

▲拉布布星座系列。

▲▼最熱銷盲盒系列。（圖／品牌官網）

▲拉布布星座系列隱藏款：超級星COWAWA。

迪士尼100周年－米奇好奇無界系列

迪士尼的魅力無限，100周年與泡泡瑪特推出盲盒，這個系列真的超級可愛，多款米奇變身不同造型，每一隻都讓人愛不釋手，包括有畫家、萬聖節Cosply，王子等，雪人與檸檬果汁款式也超特別，目前已經銷售一空，想收集的朋友要找找其他安全的管道購買囉。

▲▼好奇無界米奇盲盒。（圖／pop mart官網）

▲好奇無界米奇盲盒。

▲泡泡瑪特盲盒 。（圖／翻攝自官網）

▲迪士尼100周年米奇好奇無界系列隱藏款：木刻米奇。

關鍵字：

泡泡瑪特, 盲盒, 手辦, 拉布布, DIMOO

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