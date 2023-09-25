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辦公室必備5保濕好物　最後一款超平價、改善乾裂滋潤超有感

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實習記者施至真／綜合報導

即使平時勤擦保養，並經常喝水補充水分，上班一整天還是抵不過冷氣房乾燥的空氣，讓職場人直呼：臉乾、手也乾！今天盤點5款辦公室必備保濕好物，從頭到腳都照顧得到，最後一款更被譽為平價保養聖品，職場人先筆記起來。

▲辦公室保濕5好物。（圖／翻攝屈臣氏官網）

▲辦公室必備保濕好物，告別乾燥困擾。（圖／翻攝unsplash）

1. 潤色護唇膏

嘴唇乾裂、唇紋深，還有死皮困擾，實在讓人尷尬到不敢擦口紅。而一抹滋潤又能呈現水潤嘟嘟唇的潤色護唇膏，絕對是女生們包包、辦公室不能缺少的好物！就算素顏擦也不突兀，隨時都能保持好氣色。

▲辦公室保濕5好物。（圖／翻攝屈臣氏官網）

▲（左）DIOR潤唇膏、（右）雅詩蘭黛潤色護唇膏。（圖／翻攝DIOR、雅詩蘭黛官網）

2. 指緣油

指甲周圍皮膚特別容易乾燥，加上長期處在冷氣房中，更容易出現小肉刺，其實只要使用指緣油保養，就能緩解指緣乾燥易裂的困擾。不少女生有定期做美甲的習慣，塗抹指緣油也能維持美甲的持久度及甲面光澤。

▲辦公室保濕5好物。（圖／翻攝屈臣氏官網）

▲（左）台隆手創館指緣油、（右）愛馬仕指緣油。（圖／翻攝台隆手創館、愛馬仕官網）

3. 護手霜

上班族長時間在冷氣房打字，無可避免指尖變得乾燥粗糙，加上疫情後，不少人出養成勤洗手、噴酒精的好習慣，因此準備一小罐滋潤雙手的護手霜，絕對是居家、辦公室必備的日常保養品。可以選擇自己喜歡的香調，幫助放鬆緊繃心情，更能擁有少女感細嫩又有光澤的雙手！

▲辦公室保濕5好物。（圖／翻攝屈臣氏官網）

▲（左）歐舒丹護手霜、（右）Aveeno護手霜。（圖／翻攝歐舒丹、Aveeno官網）

4. 保濕噴霧

待在冷氣房經常感到皮膚乾燥，隨時噴上保濕噴霧，不僅能舒緩不適的緊繃感，也能為肌膚補充水分；此外，臉部出油後，可以先使用吸油面紙再噴上保濕噴霧，避免因為出油造成底妝脫落。

▲辦公室保濕5好物。（圖／翻攝屈臣氏官網）

▲（左）SABON保濕噴霧、（右）Curel保濕噴霧。（圖／翻攝SABON官網、屈臣氏）

5. 凡士林經典修護凝膠

說到辦公室保濕好物，絕不能錯過平價保養聖品凡士林，無論手腳關節處、指緣、護唇等部位有乾燥粗糙問題，都能用它來滋潤，可以說擁有一罐就萬能啦！

▲辦公室保濕5好物。（圖／翻攝屈臣氏官網）

▲凡士林改善乾裂保濕超有感。（圖／翻攝屈臣氏官網）

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