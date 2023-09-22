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米蘭時裝周／人間芭比Somi太美！PRADA改造1913年晚宴包、印花流蘇極致夢幻

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記者鮑璿安／台北報導

PRADA 2024春夏系列於米蘭時裝周當地時間21日登場，秀場傾洩而下的黏液帶來超現實效果，由創意總監Miuccia Prada 與Raf Simons操刀的這一系列中，包裹著男裝廓形的工作裝一一呈現，從中穿插大量流蘇、閃片以及歐根紗元素。品牌創始人之一 Mario Prada 最初於1913年設計的手提包也再現於世。

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2024春夏系列秀場有黏液從天而降。（圖／品牌提供）

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲男裝廓形將寬肩的上衣塞進高腰短褲中 。（圖／品牌提供）

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲「Haze」連身裙上，呈現了本季重點元素歐根紗。（圖／品牌提供）

正如Miuccia Prada 所說：「我厭倦了談論創意，讓我們來談談服裝。」不以嘩眾取寵的元素吸引眼球，首套造型融入了常規的男裝剪裁，將寬肩的上衣塞進高腰短褲中，帶來比例上碰撞，隨之迎來的一套「Haze」連身裙上，呈現了本季重點元素歐根紗，打造出漂浮般的透明領巾元素，唯美延伸服裝線條。品牌對於流蘇也給出全新詮釋，花卉襯衫上使用的印花流蘇擁有不同深度，體現了工藝的非凡，而裝點在裙襬上的金屬流蘇則被形容是珠寶，顛覆以往的穿衣感受。

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲流蘇與褲裝結合。（圖／品牌提供）

此次也重新詮釋了 Miuccia Prada 的祖父、Prada 聯合創始人 Mario Prada 於 1913 年最初的包款設計。從檔案庫中找尋靈感再次進化，證明時尚永不過時，保留標誌性的絲綢雲紋設計，順著框架而下的扣環注入率性氣息，一甩小包尺寸，迎來更日常的穿搭方式。

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 以再生尼龍詮釋1913年包款。（圖／品牌提供）

大秀上更以名人助陣，《奇異博士》班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、艾瑪華森（Emma Watson）、 韓星全昭彌（Jeon Somi）、TWICE成員Sana都現身看秀。

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲（右起）班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、艾瑪華森（Emma Watson） 。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲（右起）韓星全昭彌（Jeon Somi）、TWICE成員Sana。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, PRADA

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