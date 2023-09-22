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無印良品啟動在地生產加持旗艦店　NATUZZI插旗台南打造概念店

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▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

▲無印良品發表秋冬新品，強調要擴大產品線。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

持續開展旗艦型大店的無印良品，近期也在台發表秋冬新品，包括戶外機能服飾、秋冬保暖衣物、收納、清潔、生活雜貨等品類，其中在地生產的品類已達到近500支，而近年包括獨立店、百貨旗艦店、量販店中店等模式積極經營下，展店、商品品項助攻，業績也有雙位數成長，全年營收目標可達70億元。

▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

因應開設的大店，品項數自然也要因應，無印良品表示目前在地生產品項與業績佔比已達50%，後續也將持續擴大類別，尤其是民眾需要定期補充的高回購率消耗品，像是已推出的垃圾袋、洗碗精，而衛生紙也在開發階段，以增加消費者黏著度，現總商品數量約莫在6千至7千項之間。

而2017年起在台推出的空間裝潢事業「MUJI RENOVATION」，也已累積近130個案例，改造空間包括一般居家、旅宿、老屋、共享空間、社會住宅或是學校教室等，今年業績目標也可達到4000萬。

▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

無印良品大店則持續開張，包括9／26即將登場的新北最大店、裕隆城「誠品生活新店」將登場，而高雄則將進駐高雄大立百貨2個樓層，與眾多日本品牌DON DON DONKI唐吉訶德、客美多咖啡、TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店等做鄰居，預計將在11月正式開幕。

▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

雖近期居家市場面臨挑戰，頂級客群仍不受影響，義大利原裝傢俱品牌NATUZZI拉圖誌適逢來台18年，近期進駐台南開設400坪全新概念店，引進義式在地家居瞄準高端客層，其最新概念店規格全球僅5間。

▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

業者觀察近年來高雄門市來訪消費者，有高達20%以上顧客均來自台南，因應當地缺乏單一進口傢俱品牌專賣店，看準中台南頂級客層高消費力，NATUZZI拉圖誌近期進駐台南東區商圈，標榜門市由由義大利總部親自操刀設計，空間達到400坪，以新奢華度假宅為概念設計。

▲無印良品發表秋冬新品，NATUZZI插旗台南。（圖／各業者提供）

該門店裝潢設計、商品陳列均採用義大利度假勝地PUGLIA建築風格，包括沙發、扶手椅、餐桌、單椅、床架、櫃組，皆標榜從義大利原裝進口，因應台南地區偏好透天厝住宅搭配大尺寸沙發需求，引進極簡先驅Mauro Lipparini 設計的Melpot沙發，並提供多種尺寸規格，也可與書架、咖啡桌和壁板等搭配，另有騰空底座電動功能的Philo三人座＋加大三人沙發、設計師Claudio Bellini操刀的Pablo座椅等。

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關鍵字：

無印良品, NATUZZI, 旗艦店

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