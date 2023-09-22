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新光三越DIAMOND TOWERS月底見客　總座吳昕陽：年營收可破920億元

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▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越總經理吳昕陽表示今年全年業績可破920億元新高。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越睽違10年的新店DIAMOND TOWERS，今（9／22）總經理吳昕陽終於公開表示將於9月底試賣，疫情後雖然民眾出國採買機會增高，但高端客群支持、持續導入新品牌等策略，持續看旺周年慶買氣，今年以來營收年增率不僅達兩位數，也宣布今年營收可望達到920億元新高，且在明年就會有中南部展新店的消息。

新光三越首次挑戰東區市場的門店DIAMOND TOWERS，終於在月底即將開門見客，主力擺在潮流、社交生活的場域，以滿足該地區年輕一代的高端客群市場，吳昕陽表示希望為東區商圈注入新的能量，可以帶動整個區域的其他小店更加活躍。

▲新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運。（圖／翻攝新光三越官網）

▲新光三越DIAMOND TOWERS 9月底試營運。（圖／翻攝新光三越官網）

對於DIAMOND TOWERS的規劃，吳昕陽也坦言「不好做」，因為面積僅4500坪，跟一般大店提供的眾多選擇不同，所以必須把亮點拉出來，也會結合數位與實體，添加藝文元素讓民眾耳目一新，加上有1／3的品牌都是「東區獨家」，包括產品或呈現方式等，並直言DIAMOND TOWERS是近期最重要的新展店，對新光三越意義重大。

而今年許多品牌都表示周年慶挑戰很大，吳昕陽也回應，每年都有挑戰，商品的導入很重要，讓消費者有新鮮感，各種業態都可以嘗試，今年也持續進行改裝，疫情過後廠商的新品將在第四季持續進場，這是一個機會點，而百貨就會是最佳媒介。在DIAMOND TOWERS後也持續在台投資，預估明年中南部的新店，就會有新消息。

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關鍵字：

新光三越, 吳昕陽, DIAMOND TOWERS

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