根本人間清醒！鄭秀文：對於年紀我從不忌諱、50歲別硬要活成18、20

▲鄭秀文熱愛運動，幫助維持身形。（圖／翻攝自IG/鄭秀文，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

51歲鄭秀文越活越美，就有網友拿她剛出道的照片和現在比對，歲月雖留下痕跡，但卻給她更多智慧，讓她在最好的年紀，活成最好的樣子，她也坦然老去是必然的定律，你我都會老，因此不需要害怕，更不用去忌諱提年齡這件事。

#活了半個世紀，兜兜轉轉，高高低低，一早發現生命中真的需要的其實並不多，老生常談，活著最重要是心的快樂。人生有很多的擁有，得來不易，除了自身不懈的努力和付出，也要感恩上天的賜予，我相信萬物有時，上帝早已預備。

#很多事情急不來，我相信人生中很多東西有timing，快樂有timing，煩惱有timing，美醜有timing，成功進退低谷都有timing，timing會給你最好的帶領。

#對於年紀我從不忌諱，甚至用感恩的心去擁抱它，年輕時並不會明白年齡的意義是什麼，現在懂了。它是成長，它是經歷，它是老去，這是必然的定律。徐徐老去，你我一定會，因此沒有需要害怕，更重要的是，年齡不會讓妨礙你在任何階段中成為最好的自己，你不用五十歲應要活成十八二十，但你可以在每個歲數裡，好好活出自己。’

#只有用決心抵過種種不適和辛苦，才能成就更好的自己，我知道癱在沙發上的感覺很好，但努力過後癱在沙發的感覺更好。

#健美的背後是刻苦，健康的背後是自律，保持是最難的，放縱很容易，但我不選擇它。





#一千個問題，一千個考驗，不要緊，來吧！問題的意義是解決。