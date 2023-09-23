fb ig video ETtoday search mobile

根本人間清醒！鄭秀文：對於年紀我從不忌諱、50歲別硬要活成18、20

>

▲▼鄭秀文金句。（圖／翻攝自IG/鄭秀文）

▲鄭秀文熱愛運動，幫助維持身形。（圖／翻攝自IG/鄭秀文，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

51歲鄭秀文越活越美，就有網友拿她剛出道的照片和現在比對，歲月雖留下痕跡，但卻給她更多智慧，讓她在最好的年紀，活成最好的樣子，她也坦然老去是必然的定律，你我都會老，因此不需要害怕，更不用去忌諱提年齡這件事。

#活了半個世紀，兜兜轉轉，高高低低，一早發現生命中真的需要的其實並不多，老生常談，活著最重要是心的快樂。人生有很多的擁有，得來不易，除了自身不懈的努力和付出，也要感恩上天的賜予，我相信萬物有時，上帝早已預備。

▲▼鄭秀文金句。（圖／翻攝自IG/鄭秀文）

#很多事情急不來，我相信人生中很多東西有timing，快樂有timing，煩惱有timing，美醜有timing，成功進退低谷都有timing，timing會給你最好的帶領。

#對於年紀我從不忌諱，甚至用感恩的心去擁抱它，年輕時並不會明白年齡的意義是什麼，現在懂了。它是成長，它是經歷，它是老去，這是必然的定律。徐徐老去，你我一定會，因此沒有需要害怕，更重要的是，年齡不會讓妨礙你在任何階段中成為最好的自己，你不用五十歲應要活成十八二十，但你可以在每個歲數裡，好好活出自己。’

▲▼鄭秀文金句。（圖／翻攝自IG/鄭秀文）

#只有用決心抵過種種不適和辛苦，才能成就更好的自己，我知道癱在沙發上的感覺很好，但努力過後癱在沙發的感覺更好。

#健美的背後是刻苦，健康的背後是自律，保持是最難的，放縱很容易，但我不選擇它。

▲▼鄭秀文金句。（圖／翻攝自IG/鄭秀文）

#一千個問題，一千個考驗，不要緊，來吧！問題的意義是解決。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

鄭秀文, 自律, 金句

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？

活得最累死撐著的三大星座！TOP 1對人事物都高要求　很難放過自己與別人

活得最累死撐著的三大星座！TOP 1對人事物都高要求　很難放過自己與別人

體態變優美！「最美姑姑」李若彤傳授「1神器」改善駝背

體態變優美！「最美姑姑」李若彤傳授「1神器」改善駝背

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 根本人間清醒！鄭秀文：對於年紀我從不忌諱、50歲別硬要活成18、20 超準心測！憑直覺挑一隻猴子　秒測你的「真實愛情觀」 2023周年慶必買「加大版」保養！Dior玫瑰精露、Darphin小粉紅51折再送按摩冰珠 米蘭時裝周／人間芭比Somi太美！PRADA改造1913年晚宴包、印花流蘇極致夢幻 越相處越折磨三大星座！TOP 1沒有戀愛濾鏡　只會越看越不順眼 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面