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營養師曝「過度減肥症狀」 情緒波動大、總覺得自己很差

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▲▼營養師曝過度減肥徵兆。（圖／Unsplash）

▲減重過與不及都不好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

照著鏡子是否覺得自己可以再瘦一些，營養師朱瑞君在臉書專頁分享，減重原來也會上癮，若是過度控制體重或極端減肥，會讓你感到焦慮、內心不平衡，進而產生許多負面感受，她也列舉過度減重的症狀，看看你是否也中了呢？

#過度限制飲食

營養師朱瑞君分享，減重上癮的人多半嚴格限制飲食，甚至可能會拒絕攝取某些食物類別，飲食方面有點極端。

▲▼營養師曝過度減肥徵兆。（圖／Unsplash）

#運動無上限

要瘦當然就要動，但極端減重者會將運動量推到最高點，不管自己身體是否負擔的了，仍強迫自己運動。

#強迫性計算卡路里

她指出，這些人可能會不斷計算卡路里攝入和消耗，對於每種食物的熱量都會錙銖必較，差幾卡都會無法接受，並擔心每一分毫都會造成體重影響，強烈的試算熱量為控制體重的手段。

▲▼營養師曝過度減肥徵兆。（圖／Unsplash）

#過度追求「完美」

上癮於減重的人可能會追求所謂的「完美」，包含完美的飲食計畫、完美的身材，對自己相當挑剔，不允許自己犯錯，常常覺得自己不夠好要更努力，對於做錯事可能會批評自己。

#情緒波動大

在未達到目標時感到極度的挫敗感和憤怒，對於自己沒有達成例如飲食、運動、體重等目標都會自我攻擊跟破壞（像是會覺得自己很糟糕、很差），可能會因此陷入情緒波動。

▲▼營養師曝過度減肥徵兆。（圖／Unsplash）

#身體異常反應

過度減重也會連帶身體出狀況，像是月經不規律、頭暈、疲勞、頭痛等，這些可能是因為營養不足或能量不足所致。

營養師朱瑞君也提醒，瘦身要長久必須享受在過程中，了解自己再努力，每天都有一點一點的進步，給予自己與身體時間與耐心，將肥胖這個問題，轉化為這是一個給予我們經驗瘦身、與重新認識身體的機會的一個過程而已。

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關鍵字：

營養師, 過度減重, 減肥, 症狀

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