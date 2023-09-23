哈利波特魔杖變戒指發威　agete奇幻設計百搭

▲agete Warner Bros Collaboration Harry Potter魔法杖系列戒指。（圖／agete提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

小說與電影《哈利波特》（Harry Potter）風靡全球，持續有品牌推出聯名系列吸引粉絲，日本輕珠寶品牌agete近期便與華納合作，發表日本與台灣限定的哈利波特聯名珠寶，選用天然寶石裝飾以每個角色個性以及4大學院特色打造的首飾，以魔杖戒指為例，屬於哈利波特的冬青木魔杖戒鑲嵌象徵勇敢的祖母綠，妙麗的葡萄藤魔杖則呈現開放式設計再於末端點綴蛋白石，代表她總以智慧幫助夥伴克服難關，個性之作很百搭。





▲agete Warner Bros Collaboration Harry Potter四大魔法學院系列（左起）葛來分多戒，史萊哲林戒，雷文克勞戒，赫夫帕夫戒各16,900元。

agete也依電影《哈利波特》中的經典元素，創作一系列能輕鬆配搭的項鍊墜飾，款式包括哈利波特的寵物貓頭鷹嘿美、額頭上的閃電形印記、經典圓框眼鏡、霍格華茲學校的入學通知、分類帽、飛天掃帚、校徽、城堡外貌、通往霍格華茲的特快列車等，各個都是高辨識度的吸睛之作；此外，依據霍格華茲4大學院派別設計了氣勢十足的寬版戒指，戒環雕刻代表動物的徽章，主石則分別鑲嵌石榴石代表葛來分多學院、孔雀石象徵史萊哲林、堇青石呼應雷文克勞，而茶晶戒指對應赫夫帕夫學院。





▲agete Harry Potter電影經典造型墜飾系列，款式包括貓頭鷹嘿美、閃電形印記、哈利波特圓框眼鏡等。

以繽紛印花設計著稱的英國品牌Cath Kidston，也曾推出Harry Potter哈利波特聯名系列，款式從睡衣、包款配件到餐瓷均備，當時以劇中4個學院葛來分多、史萊哲林、雷文克勞和赫夫帕夫各自的代表色與特色鮮明的元素為靈感，創作充滿奇幻氛圍的印花商品。





▲Cath Kidston曾推出Harry Potter聯名系列睡衣與包款。（圖／Cath Kidston提供，以下同）





▲Cath Kidston x Harry Potter聯名系列餐瓷印花源自4個特色鮮明的學院。