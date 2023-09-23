喝水瘦身太無聊？營養師點名「6款茶」讓你消暑又燃脂

▲適當補充無糖茶，對身體有益。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

大家都知道想要瘦身，第一件事就是每天要喝足夠的水，營養師朱瑞君分享，有的人覺得喝水無聊，加上她自己也不喜歡喝白開水，因此開始研究茶，為此發現無糖茶對身體有太多好處，有的能幫助消脂，甚至能延緩老化，她也大方分享6款減脂瘦身茶，跟著喝就沒錯！

▲（圖／翻攝自FB/療癒飲食營養師朱瑞君）

#普洱茶

營養師朱瑞君分享，普洱生茶中，含有豐富的兒茶素可以幫助提升脂肪燃燒效率，普洱茶的發酵過程可能會產生許多益生菌，可以幫助腸道健康，進而影響體重和新陳代謝。研究指出連續飲用12周可以幫助瘦身與減少脂肪囤積。

#綠茶

綠茶中有豐富的兒茶素以及咖啡因，兩者可以協同將脂肪細胞的脂肪釋放到血液中分解，供肌肉等細胞使用作為能源。綠茶增進脂肪燃燒的功能，若能搭配運動前30分鐘飲用，可以增加高達17%的脂肪燃燒效率。

#馬黛茶

馬黛茶中含有一種類似咖啡因的成分，稱為馬黛因，可以增加新陳代謝並提升能量水平，有助於燃燒脂肪。馬黛茶也具有放鬆效果，可以緩解情緒，減少壓力行進食，幫助胃消化放慢，也能提升對吃東西的滿足感。

#烏龍茶

烏龍茶中的兒茶素、多酚和咖啡因可以促進脂肪氧化，提高能量消耗，幫助減少脂肪堆積，雖然烏龍茶中含有咖啡因，但是卻不會影響睡眠周期，可以讓你睡覺也能燃脂。

#白茶

白茶是所有茶葉中加工最少的，因此相較其他茶它帶有淡雅的風味，細膩、清淡，且帶有微甜。極簡的加工使白茶保留了高量的抗氧化與脂肪燃燒的兒茶素，有助於加快脂肪細胞的分解。

#南非國寶茶

南非國寶茶可以提升身體分泌瘦素，幫助體重控制，另外它還能夠阻止新脂肪細胞的形成，並促進更快的脂肪代謝。