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米蘭時裝周／張震、倪妮合體！GUCCI新總監首秀「告別極繁美學」賈姬包大變動

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記者鮑璿安／台北報導

本次2024米蘭時裝周最受矚目的一場秀，莫過於GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno上任後首秀，名為《GUCCI ANCORA》，從酒紅色開啟這場大秀，過往的極繁主義徹底變了樣，他以豐富的設計經歷打造一件件極簡風貌單品。秀場頭排名人更是不可遺漏的焦點，曾合作戲劇《宸汐緣》的張震、倪妮獻出同框照，韓星NewJeans Hanni身穿短版上衣與皮裙率性登場，以超強影響力製造話題。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲張震（右）、倪妮現身米蘭時裝周GUCCI 秀場。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI全球品牌大使韓團NewJeans 成員Hanni。（圖／品牌提供）

Sabato De Sarno過去任職經歷包含Valentino、Prada和Dolce & Gabbana等品牌，為迎接他接任創意總監後的GUCCI首秀，以鋪天蓋地的酒紅色藝術牆、告示牌渲染出野心，而深紅底色靈感其實來自Sabato De Sarno多年前第一次入手的Gucci深紅色天鵝絨夾克，配上白色簡潔「GUCCI ANCORA」代表著他將重新詮釋新的GUCCI。本季首套造型是剪裁極其俐落的長版大衣，搭配上低腰褲裝與白背心，腳下馬銜鍊厚底樂福鞋成為穿插大秀的主要單品，打下了沉穩耐看的極簡基調，與前任創意總監Alessander Michele擅長的極繁主義徹底分別。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno上任後首秀名為《GUCCI ANCORA》 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲回歸極簡樣貌，酒紅色性感又迷人 。（圖／品牌提供）

對本季大秀Sabato De Sarno以「這是一個關於生活樂趣的故事，充斥著紅色、藍色、綠色、靈光乍現、光芒萬丈的故事」來形容，果不其然深紅色成為Sabato De Sarno開啟新GUCCI世代的線索之一，以亮面漆皮手法打造出兩截式的深U背心上衣與開衩裙，或是硬挺西裝外套與低腰褲的極致反差；蕾絲裙拼接淡色調，模特兒手捧一顆柔軟的酒紅色手袋，傳遞更為成熟內斂的性感韻味。品牌標誌性包款Gucci Jackie 1961被重新詮釋，以光澤感寶石鑲嵌，Bamboo 1947仍是主打配件，當然也出現許多新面孔水桶包、手提包，讓這55套Look都展現輕盈步調，毫無疑問將實穿性放在了第一位。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲標誌性包款Gucci Jackie 1961被重新詮釋。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, GUCCI

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