fb ig video ETtoday search mobile

趙露思私服愛牌公開　Acne Studios 10月登台、in nume成熟甜美

>

文／美人圈

趙露思除了漂亮又演技好，日常的穿搭也經常被網友關注討論！她溫柔甜美的風格，總是能穿出休閒和氛圍感兼具的美。今天編輯整理了「2023趙露思同款私服穿搭」，簡單讓你Get女神同款！

趙露思同款私服穿搭

1：in nume

趙露思這一身白色的浮線嵌花洋裝，是來自於中國設計師品牌in nume 2023秋冬系列，品牌主要以針織工藝為主。不只趙露思穿過，許多明星如賈靜雯、李一桐、宋茜等人也都穿過這個品牌。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趙露思。（圖／IG@rooosyzh09，下同）

趙露思這件溫柔清新洋裝，不僅符合她甜美的氣質，還能完美勾勒出身體線條，盡顯好身材。白色洋裝猶如初戀般，清新脫俗又溫柔可人，是絕不會出錯的氛圍感穿搭，快學起來！

2：Ralph Lauren＋MARNI

趙露思這身穿搭選擇了老錢風的代表，Ralph Lauren針織上衣，配上了MARNI的鞋子。在衣服上她選擇淺色系，更加符合她少女感的風格，也顯得年輕可愛。休閒中帶有質感和品味，低調不張揚，不就是我們所說的「老錢風穿搭」嗎？

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趟露思選穿Ralph Lauren針織上衣配MARNI的鞋子。（圖／小紅書@趙露思，下同）

而這雙來自義大利時尚女裝品牌MARNI的鞋子，白色皮革材質，款式結合瑪莉珍和運動鞋，可愛的同時又帶有休閒運動氣息。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲WHITE NAPPA LEATHER MARY JANE SNEAKER。（圖／marni.com）

3：moon moi

趙露思這一組令大家驚豔無比的辣妹風美照，穿的是中國品牌moon moi，據傳是趙露思朋友開的店鋪，在淘寶上就能購買。這一套「毛巾面料居家服套裝」，短褲有少女可愛的波浪邊，以輕簡的舒適感為主，讓你穿出門是美式休閒辣妹，在家穿涼快舒服。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲海鹽奶蓋毛巾面料連帽衛衣／短褲兩件套，售價NT$2,554。（圖／淘寶＠moonmoi）

4：Brandy Melville

趙露思這件集結可愛和性感的黑色小背心，來自義大利品牌Brandy Melville，品牌以甜美、少女、歐美風格為主，在大陸非常火紅，也是許多明星的私服單品！不過Brandy Melville曾出過爭議，因為他們的衣服都做得非常小件，被網友批評有吹捧「白幼瘦」審美的嫌疑。也有網友說因為在歐美地區，Brandy Melville的受眾是出給青少年的女孩，並不是成年女子，因此才會出這樣的size。儘管網上各有聲浪，不過並不影響BM的流行，甚至衍伸出「BM風」穿搭。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趙露思這件黑色小背心來自義大利品牌Brandy Melville。（圖／微博＠趙露思）

5：AMIRI

這身黑色針織洋裝，來自於美國設計師品牌AMIRI，它可是美國潮牌銷量的前三名，結合了洛杉磯的街頭文化和高奢品質，創造出獨樹一幟的潮流高街單品。趙露思穿起來又甜又酷，上挑眼線的妝造配上黑長直髮，帶來更加成熟帥氣的味道！她不停向大家展現私下不同的魅力，證明她不只是可愛的小少女。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲AMIRI logo-embroidered Knitted Minidress。（圖／Farfech）

6：MAYBINS

韓國品牌MAYBINS屢次被趙露思點名，除了這款少女風的白色小洋裝外，在2022年11月趙露思發的文中，也能看見來自MAYBINS溫柔顯嫩的藍色針織衫。品牌以甜美休閒風為主，多為顯腰身的設計，凸顯身材曲線的同時又具有女人味。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

7：Ganni

北歐品牌Ganni的總部設在哥本哈根，和印象中極簡主義的北歐風格相反，Ganni反而帶點俏皮、繽紛的個性，在近年來成為明星、時尚網紅的熱門選擇！像是Jennie、Lisa、楊冪等眾多明星都擁有Ganni的單品。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

趙露思這件紅色格子洋裝，可以單穿作為細肩帶裙子，也可以搭配一件白T做疊穿，更有層次感的同時也增加活潑可愛的少女氣息。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

8：Acne Studios

趙露思身上這件藍色印花吊帶來自瑞典品牌Acne Studios，具有個性的獨特花色，加上她少見的小煙燻妝，成熟中帶有一絲叛逆，從容又自信，真的太美啦！

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

Acne Studios經常將不同種類的面料、圖案或是顏色結合在一起，打造獨特、前衛的時尚，同時也是各國明星的愛牌，Rihanna、Jennie、虞書欣等明星都經常上身。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

9：HOWL STUDIO

趙露思這件上衣，是來自香港設計師品牌HOWL STUDIO，以品牌經典的氤氳水彩，打造具有藝術氣息的巴塞羅納藍圖，穿上彷彿是隨心所欲的文藝少女！可以學習趙露思當作Oversize的襯衫穿較少女可愛，也能搭配長褲呈現帥氣中性的襯衫穿搭。想要個性、獨特風格的人，參考模特圖搭配紗裙，就如一抹水彩顏料般融合柔和的色調、溫柔的紗裙以及帥氣的剪裁設計！

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趙露思這件上衣來自香港設計師品牌HOWL STUDIO。（圖／微博@howltowear）

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲BARCELONA Patchwork Shirt，售價HK$720。（約NT$2,934）

10：Teenie Weenie

這件少年感十足的無袖上衣，是來自中國品牌Teenie Weenie，品牌以美式復古和校園風格為主，盡顯青春活力！趙露思也成為2023秋冬系列的品牌代言人，演繹出甜美又復古的校園氣息。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）▲趙露思 。（圖／翻攝自微博、IG、小紅書）

▲趙露思成為Teenie Weenie 2023秋冬系列的品牌代言人。（圖／小紅書＠趙露思、微博TeenieWeenie中國）

介紹完以上十個「2023趙露思同款私服穿搭」，我們能發現她的私服不一定都是奢華大牌，也有設計師品牌或小眾網店，讓我們輕鬆能Get同款！你最喜歡哪套穿搭呢？存下這篇文來尋找趙露思的同款吧！

延伸閱讀

明星愛用同款相機推薦：趙露思「Sony ZV1」通透美膚、Rosé「富士X-Pro3」自帶復古濾鏡

趙露思最新洋裝穿搭太燒！男女都愛的好感穿搭４技巧，不僅招桃花、還有好人緣！

《神隱》趙露思造型太美、古裝也用真髮！趙露思親授頭髮保養方法，人人變身髮量富翁！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

美人圈, 趙露思, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質

長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步

長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感 哈利波特魔杖變戒指發威　agete奇幻設計百搭 趙露思私服愛牌公開　Acne Studios 10月登台、in nume成熟甜美 台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到 星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠 Red Velvet Wendy新髮型再創「短髮天花板」　太妍層次剪不退燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面