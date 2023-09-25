趙露思私服愛牌公開　Acne Studios 10月登台、in nume成熟甜美

文／美人圈

趙露思除了漂亮又演技好，日常的穿搭也經常被網友關注討論！她溫柔甜美的風格，總是能穿出休閒和氛圍感兼具的美。今天編輯整理了「2023趙露思同款私服穿搭」，簡單讓你Get女神同款！

趙露思同款私服穿搭

1：in nume

趙露思這一身白色的浮線嵌花洋裝，是來自於中國設計師品牌in nume 2023秋冬系列，品牌主要以針織工藝為主。不只趙露思穿過，許多明星如賈靜雯、李一桐、宋茜等人也都穿過這個品牌。

▲趙露思。（圖／IG@rooosyzh09，下同）

趙露思這件溫柔清新洋裝，不僅符合她甜美的氣質，還能完美勾勒出身體線條，盡顯好身材。白色洋裝猶如初戀般，清新脫俗又溫柔可人，是絕不會出錯的氛圍感穿搭，快學起來！

2：Ralph Lauren＋MARNI

趙露思這身穿搭選擇了老錢風的代表，Ralph Lauren針織上衣，配上了MARNI的鞋子。在衣服上她選擇淺色系，更加符合她少女感的風格，也顯得年輕可愛。休閒中帶有質感和品味，低調不張揚，不就是我們所說的「老錢風穿搭」嗎？

▲趟露思選穿Ralph Lauren針織上衣配MARNI的鞋子。（圖／小紅書@趙露思，下同）

而這雙來自義大利時尚女裝品牌MARNI的鞋子，白色皮革材質，款式結合瑪莉珍和運動鞋，可愛的同時又帶有休閒運動氣息。

▲WHITE NAPPA LEATHER MARY JANE SNEAKER。（圖／marni.com）

3：moon moi

趙露思這一組令大家驚豔無比的辣妹風美照，穿的是中國品牌moon moi，據傳是趙露思朋友開的店鋪，在淘寶上就能購買。這一套「毛巾面料居家服套裝」，短褲有少女可愛的波浪邊，以輕簡的舒適感為主，讓你穿出門是美式休閒辣妹，在家穿涼快舒服。

▲海鹽奶蓋毛巾面料連帽衛衣／短褲兩件套，售價NT$2,554。（圖／淘寶＠moonmoi）

4：Brandy Melville

趙露思這件集結可愛和性感的黑色小背心，來自義大利品牌Brandy Melville，品牌以甜美、少女、歐美風格為主，在大陸非常火紅，也是許多明星的私服單品！不過Brandy Melville曾出過爭議，因為他們的衣服都做得非常小件，被網友批評有吹捧「白幼瘦」審美的嫌疑。也有網友說因為在歐美地區，Brandy Melville的受眾是出給青少年的女孩，並不是成年女子，因此才會出這樣的size。儘管網上各有聲浪，不過並不影響BM的流行，甚至衍伸出「BM風」穿搭。

▲趙露思這件黑色小背心來自義大利品牌Brandy Melville。（圖／微博＠趙露思）

5：AMIRI

這身黑色針織洋裝，來自於美國設計師品牌AMIRI，它可是美國潮牌銷量的前三名，結合了洛杉磯的街頭文化和高奢品質，創造出獨樹一幟的潮流高街單品。趙露思穿起來又甜又酷，上挑眼線的妝造配上黑長直髮，帶來更加成熟帥氣的味道！她不停向大家展現私下不同的魅力，證明她不只是可愛的小少女。

▲AMIRI logo-embroidered Knitted Minidress。（圖／Farfech）

6：MAYBINS

韓國品牌MAYBINS屢次被趙露思點名，除了這款少女風的白色小洋裝外，在2022年11月趙露思發的文中，也能看見來自MAYBINS溫柔顯嫩的藍色針織衫。品牌以甜美休閒風為主，多為顯腰身的設計，凸顯身材曲線的同時又具有女人味。

7：Ganni

北歐品牌Ganni的總部設在哥本哈根，和印象中極簡主義的北歐風格相反，Ganni反而帶點俏皮、繽紛的個性，在近年來成為明星、時尚網紅的熱門選擇！像是Jennie、Lisa、楊冪等眾多明星都擁有Ganni的單品。

趙露思這件紅色格子洋裝，可以單穿作為細肩帶裙子，也可以搭配一件白T做疊穿，更有層次感的同時也增加活潑可愛的少女氣息。

8：Acne Studios

趙露思身上這件藍色印花吊帶來自瑞典品牌Acne Studios，具有個性的獨特花色，加上她少見的小煙燻妝，成熟中帶有一絲叛逆，從容又自信，真的太美啦！

Acne Studios經常將不同種類的面料、圖案或是顏色結合在一起，打造獨特、前衛的時尚，同時也是各國明星的愛牌，Rihanna、Jennie、虞書欣等明星都經常上身。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

9：HOWL STUDIO

趙露思這件上衣，是來自香港設計師品牌HOWL STUDIO，以品牌經典的氤氳水彩，打造具有藝術氣息的巴塞羅納藍圖，穿上彷彿是隨心所欲的文藝少女！可以學習趙露思當作Oversize的襯衫穿較少女可愛，也能搭配長褲呈現帥氣中性的襯衫穿搭。想要個性、獨特風格的人，參考模特圖搭配紗裙，就如一抹水彩顏料般融合柔和的色調、溫柔的紗裙以及帥氣的剪裁設計！

▲趙露思這件上衣來自香港設計師品牌HOWL STUDIO。（圖／微博@howltowear）



▲BARCELONA Patchwork Shirt，售價HK$720。（約NT$2,934）

10：Teenie Weenie

這件少年感十足的無袖上衣，是來自中國品牌Teenie Weenie，品牌以美式復古和校園風格為主，盡顯青春活力！趙露思也成為2023秋冬系列的品牌代言人，演繹出甜美又復古的校園氣息。

▲趙露思成為Teenie Weenie 2023秋冬系列的品牌代言人。（圖／小紅書＠趙露思、微博TeenieWeenie中國）

介紹完以上十個「2023趙露思同款私服穿搭」，我們能發現她的私服不一定都是奢華大牌，也有設計師品牌或小眾網店，讓我們輕鬆能Get同款！你最喜歡哪套穿搭呢？存下這篇文來尋找趙露思的同款吧！

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