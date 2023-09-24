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穿戴香氛正夯！療癒香「身體保養」成為一種變美儀式感

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記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌壓力大，越來越多人開始把香氛當作一種放鬆儀式，除了噴香水以外，從沐浴乳、身體去角質、洗髮精，甚至是髮香噴霧，把握每個寵愛自我的時刻，沐浴在浪漫療癒的香氣之中，人好像也變得更美了。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲MFK 724髮香噴霧，70ml，2,980元。

MFK身體系列首次推出清新明亮的「724」香氣，這款氣味結合了來自義大利的佛手柑、橙花、茉莉和甜豌豆，引領檀香木和白色麝香的溫馨氣息。整體嗅覺輪廓充滿現代和都市感，完美呈現一天24小時、一週7天的都市生活。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲NEOM 喚活冰浴身體磨砂，150ml，1,350元。

使用100％天然來源磨砂顆粒，調和綠薄荷、迷迭香、尤加利精油，以清新穿透力為晨起時光快速充電。NEOM喚活冰浴身體磨砂，結合5種天然來源、質地細緻的磨砂顆粒，包含英國咖啡師升級回收的咖啡渣、杏仁殼、橄欖核、橙皮、燕麥奶，溫和護理並柔嫩肌膚。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲YOLU 寧靜修護洗髮精 ，475ml，550元、寧靜修護潤髮乳，475g，550元。

添加了天然精油的複方香氛，無論是華麗濃郁的牡丹香氣，融合了清新的薰衣草和柔和橙花，彷彿置身繽紛花園之中，心情感到愉悅、放鬆，為忙碌的一天畫下句點；或是帶有白色花香和甜美果香的天竺葵、西洋梨香氣，在夜間洗沐時能讓人心情放鬆、沉靜下來，舒服氣味為你帶來一夜好眠。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲SABON 沁心薄荷 死海鹽頭皮磨砂膏 300g，1,980元。

專為偏好清爽、沁涼感的頭皮打造，沁心薄荷死海鹽頭皮磨砂膏可溫和去除老廢角質並深層潔淨頭皮，注入淨化功效的有機薄荷精油，在使用過程中擁有愉悅的能量感和即時沁涼的清潔體驗，使頭髮擁有清新輕盈、持久蓬鬆的效果。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲Claus Porto 里斯本頌歌香氛系列 手工香氛皂，150g，480元。

靈感來自葡萄牙蔭蔭鬱鬱的罌粟花田，融合了多汁紅漿果和清脆綠葉，以及鮮切玫瑰的微妙香味，再帶入一抹胡椒和廣藿香的溫暖，如同像燦爛的夏日般歡快，為身體注入活力並刺激感官。

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