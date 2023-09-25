fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／FERRAGAMO大尺寸「擁抱包」出鏡率超高！標誌性雙扣環、午夜藍必收

>

記者鮑璿安／專題報導

2023秋冬系列正式報到，可見最新的包款流行趨勢，時尚圈終於將目光從小廢包身上轉移，進而關注到擁有實用度和貼心容量的大尺寸包款，那麼FERRAGAMO 2023秋冬系列出鏡率超高的最新主打包HUG BAG「擁抱包」一定要認識，跟隨《ET FASHION》包開箱一同揭曉這顆包款的更多設計靈感和細節。

▲▼ HUG BAG 。（圖／品牌提供）

▲▼ HUG BAG 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 2023秋冬系列以簡約現代視角，令50年代經典款式與廓形綻放獨特魅力 。（圖／品牌提供）

由創意總監Maximilian Davis開創品牌的全新時代，他所操刀的2023秋冬系列已經有鮮明的風格誕生，以簡約現代視角，令50年代經典款式與廓形綻放獨特魅力。這顆HUG BAG便是本季主推款式，包如其名，以擁抱為初衷設計，保齡球包外型，綴以雙側由袋身後方環繞至前方的兩條Gancini金屬飾帶為其特色，彷彿從背後擁抱般環抱著包包，率性廓形又結合了柔軟的觸感，充分展現現代女性的多樣面貌。

▲▼ HUG BAG 。（圖／品牌提供）

▲▼ HUG BAG 。（圖／品牌提供）

▲ HUG BAG 融合「Gancini」元素。（圖／品牌提供）

值得一提的是「Gancini」元素是品牌獨有的雙環扣飾符碼，靈感源自佛羅倫斯總部大樓外側的環型鍛鐵古董裝飾，建築前身是義大利中世紀時期的私人宮殿「Palazzo Spini Feroni斯皮尼費羅尼宮」，當時的人們會在牆面建造不同的鍛鐵勾扣來拴住馬匹。FERRAGAMO取此象徵，從服裝、圍巾以及各式包款、腰帶、鞋履等配飾中都可見這一元素，HUG BAG的開袋方式也巧妙結合「Gancini」，通過轉動鬆開扣飾，便可以見證包款大容量的特質，更增添簡約美感。

▲▼ HUG BAG 。（圖／品牌提供）

▲▼ HUG BAG 。（圖／品牌提供）

▲ HUG BAG推出FERRAGAMO紅、代表色「午夜藍」 。（圖／品牌提供）

包款為迎合日常使用，共有附頂部手把款式，以及無提把的手拿包款兩種選擇，內附同色系皮革肩背帶，亦可作為肩背用途。伸展台上除了新的FERRAGAMO紅、亮面黑、與亮面白款，更有本次代表色「午夜藍」，神秘的暗色調及活潑黃色款式，將品牌獨有的義式色彩美學玩得恰到好處。

► 包・開箱／孫芸芸入手FENDI全新馬鞍包C’mon！百搭廓形、迷你尺寸能當腰包

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

包開箱, FERRAGAMO, HUG BAG

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感 新光三越DIAMOND TOWERS全台首發、百貨獨家品牌大公開 哈利波特魔杖變戒指發威　agete奇幻設計百搭 台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面