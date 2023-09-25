包・開箱／FERRAGAMO大尺寸「擁抱包」出鏡率超高！標誌性雙扣環、午夜藍必收

記者鮑璿安／專題報導

2023秋冬系列正式報到，可見最新的包款流行趨勢，時尚圈終於將目光從小廢包身上轉移，進而關注到擁有實用度和貼心容量的大尺寸包款，那麼FERRAGAMO 2023秋冬系列出鏡率超高的最新主打包HUG BAG「擁抱包」一定要認識，跟隨《ET FASHION》包開箱一同揭曉這顆包款的更多設計靈感和細節。

▲FERRAGAMO 2023秋冬系列以簡約現代視角，令50年代經典款式與廓形綻放獨特魅力 。（圖／品牌提供）

由創意總監Maximilian Davis開創品牌的全新時代，他所操刀的2023秋冬系列已經有鮮明的風格誕生，以簡約現代視角，令50年代經典款式與廓形綻放獨特魅力。這顆HUG BAG便是本季主推款式，包如其名，以擁抱為初衷設計，保齡球包外型，綴以雙側由袋身後方環繞至前方的兩條Gancini金屬飾帶為其特色，彷彿從背後擁抱般環抱著包包，率性廓形又結合了柔軟的觸感，充分展現現代女性的多樣面貌。





▲ HUG BAG 融合「Gancini」元素。（圖／品牌提供）

值得一提的是「Gancini」元素是品牌獨有的雙環扣飾符碼，靈感源自佛羅倫斯總部大樓外側的環型鍛鐵古董裝飾，建築前身是義大利中世紀時期的私人宮殿「Palazzo Spini Feroni斯皮尼費羅尼宮」，當時的人們會在牆面建造不同的鍛鐵勾扣來拴住馬匹。FERRAGAMO取此象徵，從服裝、圍巾以及各式包款、腰帶、鞋履等配飾中都可見這一元素，HUG BAG的開袋方式也巧妙結合「Gancini」，通過轉動鬆開扣飾，便可以見證包款大容量的特質，更增添簡約美感。

▲ HUG BAG推出FERRAGAMO紅、代表色「午夜藍」 。（圖／品牌提供）

包款為迎合日常使用，共有附頂部手把款式，以及無提把的手拿包款兩種選擇，內附同色系皮革肩背帶，亦可作為肩背用途。伸展台上除了新的FERRAGAMO紅、亮面黑、與亮面白款，更有本次代表色「午夜藍」，神秘的暗色調及活潑黃色款式，將品牌獨有的義式色彩美學玩得恰到好處。