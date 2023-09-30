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趙露思超會選包！CHANEL斜紋軟呢夢幻吸睛、愛馬仕奶油小包超可愛

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文／美人圈

趙露思甜美又溫柔的私服一直受到網友們的喜愛，而她搭配穿搭的包包更是數量眾多，更被網友們大讚「超會搭」！今天編輯整理出「2023趙露思私服同款包包」，來看看她都背些什麼包包吧！

2023趙露思私服同款包包

1：Gucci GG Marmont Belt Bag

粉嫩的包包太少女啦！Gucci這款「GG Marmont Belt Bag」真的超適合趙露思，不僅顏色夢幻，大小也很剛好，背起來十分可愛，而且連鏈條都是淺粉色的。今年也是粉紅色盛行的一年，還在猶豫要哪款粉色包的女孩們不妨就入手同款吧！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲趙露思背GG Marmont Belt Bag。（圖／微博＠趙露思、小紅書＠趙露思，下同）

2：Hermès Lindy mini

趙露思真的是小富婆啊！光是愛馬仕的包包就有好幾個，這款棕色的Lindy mini是她經常拎出門的愛包，以白色和藍色簡單的色調穿著搭配，簡約又適合秋天，她甚至還有同款的白色，能將愛馬仕包包背的年輕可愛，真不愧是趙露思！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

3：Hermès Kelly 32 Retourne

愛馬仕再加一！趙露思這組去遊樂園的照片中，背了來自愛馬仕的Kelly 32 Retourne，奶白色的斜背包有種學生的氣息，卻也散發著富家小姐般的貴氣，趙露思真是個愛馬仕收藏家啊！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

4：CHANEL Tweed CF Bag

又是個甜美的粉色！趙露思這款香奈兒經典斜紋軟呢包包真的超吸睛，她將顯嫩的粉色包和帥氣的牛仔做搭配，打造甜酷的芭比女孩，也中和了包包太過夢幻可愛的氛圍！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

5：PEDRO lcon系列馬鞍包

這款算是趙露思私服中最平價的包款，來自Perdo 2023 Icon系列的新品馬鞍包！年輕的設計、標誌性的Logo和皮革，平價卻不失質感。加上趙露思的辣妹風示範，適合學生黨和上班族的設計及價位，成功讓不少網友們關注這個包款！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲Perdo新品馬鞍包，趙露思也立即入手。（圖／IG@rooosyzh09）

6：Jellycat 巴塞熊包包

太可愛啦！這個來自英國絨毛玩偶品牌Jellycat的巴塞熊包包，趙露思經常在上班時被拍到背著它。童趣又治癒的小熊，配上元氣又帶有些辣妹的穿搭，一點都不會幼稚，反而是個可愛的小亮點，可以當做娃娃抱、也能當包包收納。

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲英國絨毛玩偶品牌Jellycat的巴塞熊包包。（圖／jellycat、淘寶）

7：CHANEL CC Drawstring Mini Bucket Bag

我們露思的私服包包，就是在香奈兒和愛馬仕間來回選擇！這款CC Drawstring Mini Bucket Bag，是款白色的鏈條水桶包，帶有成熟的魅力卻不會太過老氣，貴氣卻不俗氣！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

8：Hermès Constance Bag

七夕時趙露思發的美照，拿著她新買的愛馬仕包包Constance Bag，恭喜我們富婆露思又多一個收藏啦！這款包包是略顯成熟的棕色系，正面有著金色的愛馬仕H標誌，成熟俐落的設計加上趙露思掛的娃娃，瞬間變成少女的包包！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

9：Hermès Herbag 31 stamp

這款愛馬仕Herbag 31 stamp除了是趙露思平時私下愛用的包包，同時她也將它帶到《偷偷藏不住》劇中！屬於愛馬仕中較低調的入門款，容量大也適合當作上班包，米棕的配色經典又適合年輕女孩，大家不要再笑桑稚背愛馬仕上班啦！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

10：Hermès Roulis23

一反平時甜美可愛的模樣，趙露思背著愛馬仕Roulis23展現成熟帥氣的氣場！方型的黑色鱷魚皮包，男女都適合，趙露思搭配氣勢超強的長風衣，完美示範了秋冬穿搭！

▲趙露思包包 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 趙露思, 精品

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