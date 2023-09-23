邵雨薇叛逆尖刺裝登機　配寶格麗包又帥又辣

▲邵雨薇秀機場時尚，拎寶格麗Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

剛歡度34歲生日的女星邵雨薇，昨一身勁裝現身桃園機場，出發前往巴黎時裝周，將參加寶格麗（BVLGARI）2024春夏配件發表會，她穿著Oversize的尖刺裝飾粉膚色落肩外套搭同色系長褲，內搭黑色小可愛露纖腰，且不忘示範外套不穿好的時尚pose露香肩，又酷又辣的機場時尚超吸睛。





▲邵雨薇受寶格麗之邀，前往巴黎時裝周參加寶格麗配件發表會。

邵雨薇更挑戰撞色搭配法，登機包選擇寶格麗2023秋冬系列Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包，搶眼的色系讓人不注意也難，首飾她也戴好戴滿，寶格麗經典的B.zero1項鍊、耳環及戒指全戴上身，讓她滿意說：「一趟遠行有點期待，有點可愛、有點帥，有點迷人、有點小反派。」





▲（左）邵雨薇剛歡度34歲生日，與男友吳慷仁開心抱著貓寶貝。（圖／翻攝1989ivyshao IG）

除了受寶格麗青睞，邵雨薇也是內衣品牌曼黛瑪璉的代言人，可謂事業感情兩得意，她剛與男友吳慷仁歡慶34歲生日，她自曝今年成熟感與幸福感很強烈，特別是愛貓手術完後恢復良好出院，成了她最大的生日禮物，她也能安心到巴黎工作，感受時裝周的熱鬧氣氛。





▲邵雨薇代言內衣品牌曼黛瑪璉。（圖／翻攝1989ivyshao IG）