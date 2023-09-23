fb ig video ETtoday search mobile

邵雨薇叛逆尖刺裝登機　配寶格麗包又帥又辣

>

▲▼邵雨薇 。（圖／翻攝IG）

▲邵雨薇秀機場時尚，拎寶格麗Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

剛歡度34歲生日的女星邵雨薇，昨一身勁裝現身桃園機場，出發前往巴黎時裝周，將參加寶格麗（BVLGARI）2024春夏配件發表會，她穿著Oversize的尖刺裝飾粉膚色落肩外套搭同色系長褲，內搭黑色小可愛露纖腰，且不忘示範外套不穿好的時尚pose露香肩，又酷又辣的機場時尚超吸睛。

▲▼邵雨薇 。（圖／翻攝IG）

▲邵雨薇受寶格麗之邀，前往巴黎時裝周參加寶格麗配件發表會。

邵雨薇更挑戰撞色搭配法，登機包選擇寶格麗2023秋冬系列Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包，搶眼的色系讓人不注意也難，首飾她也戴好戴滿，寶格麗經典的B.zero1項鍊、耳環及戒指全戴上身，讓她滿意說：「一趟遠行有點期待，有點可愛、有點帥，有點迷人、有點小反派。」

▲▼邵雨薇 。（圖／翻攝IG）

▲（左）邵雨薇剛歡度34歲生日，與男友吳慷仁開心抱著貓寶貝。（圖／翻攝1989ivyshao IG）

除了受寶格麗青睞，邵雨薇也是內衣品牌曼黛瑪璉的代言人，可謂事業感情兩得意，她剛與男友吳慷仁歡慶34歲生日，她自曝今年成熟感與幸福感很強烈，特別是愛貓手術完後恢復良好出院，成了她最大的生日禮物，她也能安心到巴黎工作，感受時裝周的熱鬧氣氛。

▲▼邵雨薇 。（圖／翻攝IG）

▲邵雨薇代言內衣品牌曼黛瑪璉。（圖／翻攝1989ivyshao IG）

►希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包

►Jisoo被名牌寵上天　穿Dior訂製服、201萬卡地亞珠寶唱跳

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

邵雨薇, BVLGARI, 寶格麗, 曼黛瑪璉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo被名牌寵上天　穿Dior訂製服、201萬卡地亞珠寶唱跳

Jisoo被名牌寵上天　穿Dior訂製服、201萬卡地亞珠寶唱跳

英王后卡蜜拉Dior飄逸高訂服上身　網讚「76歲狀態超棒」

英王后卡蜜拉Dior飄逸高訂服上身　網讚「76歲狀態超棒」

亮・珠寶／近7萬米奇珍珠項鍊可愛暴擊　只有一處才買得到

亮・珠寶／近7萬米奇珍珠項鍊可愛暴擊　只有一處才買得到

亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞 王陽明談風波說「沒有緣分」　中秋團圓與否「不知道」 金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲 希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包 鬼鬼壞女孩造型辣到險走光　闖時裝周性感指數破表 Tiffany粉紅珠寶為ROSÉ而生　合約未定繼續當帶貨王 K金餐盤要價625萬！　喬治傑生手工木蘭花飾邊上桌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面