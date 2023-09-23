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米蘭時裝周／MAX MARA重新定義優雅工裝　SPORTMAX透明感、迷幻線條一次擁有

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記者鮑璿安／台北報導

2024春夏米蘭時裝周開跑，MAX MARA以二十世紀「女子地面軍」（Women Land’s Army）的工作穿搭為啟發，注入現代時髦元素。而SPORTMAX則糅合和服建築般的對稱美與大自然的不對稱性，打造超現實的新裝，唯美又充滿想像力讓人不得不將目光投向於此。

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲MAX MARA的2024春夏系列工作服 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲花卉印花禮服、以園丁圍裙為靈感的露背吊帶裙 。（圖／品牌提供）

MAX MARA創意總監Ian Griffths提出二十世紀英國城市與鄉村各個階層女性組成女子地面防衛軍的概念，以品牌擅長的米色、大地色與花卉印花玩轉各種工作裝，借由田園主題展開時髦熱潮，為都市女孩打造一系列舒適著裝，標誌性的單品有多口袋連體褲裝搭配粗腰帶、以園丁圍裙為靈感的露背吊帶裙，三層雪紡禮裙配以華達呢肩帶，展現硬朗的時髦風範，晝夜皆宜穿著。

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲SPORTMAX 2024春夏系列。（圖／品牌提供）

SPORTMAX 2024春夏系列的創作靈感源自對「自然變化」（CHANGES IN NATURE） 與「變化本質」（NATURE OF CHANGE）的對比反思，怪誕新穎的幾何連身裙探討穿衣的奧妙，並重新詮釋藝伎禮服，打造多變的和服式腰帶。為了在明快的色系中呈現靈動氛圍，清爽塗層亞麻布、細密紙纖維呈現啞光紋理，各種輕薄透明材質反覆出現，如人體第二層肌膚般親密，系列印花設計則源自捷克藝術家Krištof Kintera的裝置作品，給予觀眾清冷、超現實的想像空間。

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, MAX MARA, SPORTMAX

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