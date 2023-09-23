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米蘭時裝周／Tiffany美背助陣！Moschino創意總監「空缺」浮誇標語反諷流行

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記者鮑璿安／台北報導

2024春夏米蘭時裝周開跑，正逢MOSCHINO邁入品牌40周年，創意總監Jeremy Scott離職之際，本季2024春夏女裝系列如何呈現？品牌邀請四位摯友以創辦人Franco Moschino在1983年至1993年間的標誌性設計為靈感，點燃復古情懷，新大使虞書欣、少女時代成員Tiffany都齊聚在此迎接大秀。

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲品牌新大使虞書欣、少女時代成員Tiffany。（圖／品牌提供）

MOSCHINO新任創意總監人選還未可知，在40周年回顧經典是不錯的點子，2024春夏女裝系列由法國Carlyne Cerf de Dudzeele、美國Gabriella Karefa-Johnson、大陸Lucia Liu劉璐和英國Katie Grand共同創作本系列，闡釋Franco Moschino的靈感精隨，表達女性自由自主精神。第一章節Carlyne Cerf de Dudzeele詮釋了Franco早期的經典，黑色高領毛衣搭配短版夾克，基本元素轉換構建日常造型。

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲Franco早期的經典，黑色高領毛衣搭配短版夾克。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲劉璐帶來蝴蝶結、愛心以及花瓣等夢幻元素。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲改變90年代初期時裝秀的風格來更新剪裁和面料。（圖／品牌提供）

Gabriella Karefa-Johnson、劉璐則將重點放在品牌的女性化特質，鉤針洋裝、大膽的多層次剪裁，集結蝴蝶結、愛心以及花瓣等夢幻元素打造華麗晚宴服。Katie的設計中充滿反諷趣味，大大的「Loud luxury」文字從服飾來到包款上，對抗時下Quiet Luxury風潮，使品牌標語美學獲得延伸，搶眼的黑白對比色透過塗鴉與條紋演繹新風貌，讓本季大秀話題持續延燒。

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲模特兒大動作走秀穿著「Loud luxury」文字對抗時下Quiet Luxury風潮。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, Moschino

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