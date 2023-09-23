IWC飛行錶融入賓士魂　超跑煞車碟材質造錶

▲IWC大型飛行員腕錶「AMG G 63」特別版以18K Armor Gold®製造，1,062,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）的大型飛行員腕錶赫赫有名，再與名車賓士（Mercedes-Benz）強強聯手更具話題性，為標誌性飛行員錶融入G系列車型特色，推出2款大型飛行員腕錶「AMG G 63」特別版腕錶，且各以嶄新材質展現強悍的一面，靈感來自黑金配色近期發佈的Mercedes-AMG G 63「Grand Edition」車漆塗裝和內飾的錶款，以黃金硬度提升的新型態合金18K Armor Gold®製造，比傳統18K紅金更堅硬且耐磨；另一款首度採用陶瓷基複合材料CMC材質，將纖維嵌入陶瓷而有輕盈、耐高溫、高強度等特色，是航空領域與豪華超跑的煞車碟都可見此特殊材質，在錶上呈現獨一無二的啞黑色。



▲IWC大型飛行員腕錶「AMG G 63」特別版的黑金配色的靈感來自近期發佈的Mercedes-AMG G 63 「Grand Edition」車漆塗裝和內飾。

各以18K Armor Gold®與陶瓷基複合材料CMC材質打造的IWC型飛行員腕錶「AMG G 63」特別版腕錶，3時位置的動力儲存顯示盤與9時位置的小秒盤的白色圓環，靈感源自賓士G系列車頭的頭燈，黑色面盤的浮雕圖案取自Mercedes-AMG高性能車款的前格柵和進氣口設計，而時標有別於傳統大型飛行員腕錶，改採鑲貼方式覆上PVD塗層與夜光物料；而透明錶背則飾以賓士Logo，並透出具7天動力儲存的52010型自動機芯。





▲IWC首款採用陶瓷基複合材料CMC打造錶殼的大型飛行員AMG G 63腕錶，1,351,000元。

▲IWC大型飛行員AMG G 63腕錶的透明錶背飾以賓士Logo。

名錶與名車結合令人心動，TAG Heuer（泰格豪雅）慶祝Carrera腕錶與保時捷911車系（原901車系）誕生60周年，發表TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶，最大突破是為呼應保時捷901時速0至100公里加速僅需9.1秒的傳奇，品牌特別設計中央計時秒針會變速的新款TH20-08機芯，當中央指針啟動時在9秒內會飛快加速，過了9秒速度逐步減緩，但仍完成1分鐘繞1圈的任務，獨特設計歸功於機芯內兩個蝸形齒輪，創造出計時秒針變速效果。



▲TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche 計時腕錶玫瑰金款，774,000元。（圖／TAG Heuer提供）