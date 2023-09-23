迪士尼鐵粉荷包難守　米奇、米妮首飾鑲實驗鑽放閃

▲歡慶迪士尼100周年，Pandora推出迪士尼聯名新飾品。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為全球大人小孩帶來歡樂與夢想的迪士尼今年歡慶100周年，聯名商品一波波亮相，丹麥品牌Pandora一口氣推出1款造型手鍊與7款紀念吊飾，包括奥斯華幸運兔、《仙履奇緣》魔法南瓜車、米奇、米妮、唐老鴨、小飛象、《獅子王》辛巴等備受喜愛的角色造型，均以925銀與實心14K金精心打造，再飾以1顆Pandora實驗室鑽石放閃，而背面則鐫刻「Disney100」字樣慶祝。

▲迪士尼100周年米妮造型實驗室人造鑽石吊飾，5,980元。

▲迪士尼100周年小飛象造型實驗室製造鑽石串飾，6,880元。

而擁有不少忠實粉絲的動畫《怪獸電力公司》，去年Pandora推出聯名系列大受歡迎，今年再發表《怪獸電力公司》標誌造型串飾，以及綠色琺瑯裝飾並鑲嵌綠色人造水晶的「大眼仔」麥克華斯基、俏皮的毛怪串飾，讓粉絲一次收齊經典角色。

▲Pandora《怪獸電力公司》（左起）標誌串飾1,580元，毛怪造型串飾2,480元，大眼仔造型串飾2,880元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也為迪士尼百周年設計豐富飾品，最霸氣的一款是綴滿閃亮施華洛世奇水晶的頸鍊，垂墜著捧著大水晶的米奇造型鍊墜，代表獻上大禮祝福迪士尼100周年，模樣可愛；品牌同時推出迪士尼閃亮擺件，當中包括米奇、米妮與唐老鴨成套擺件，外觀採用湛藍極光塗層效果，綻放璀璨光彩，金屬底座有「Disney100」字樣紀念歷史時刻。



▲施華洛世奇推出米奇捧著大水晶模樣的項鍊，21,000元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）



▲施華洛世奇為迪士尼100周年推出米奇、米妮與糖老鴨擺件套組，40,000元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）