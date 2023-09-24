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吃柚子前注意！營養師籲：7類藥別和柚子混在一起吃

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▲新北推廣八里文旦柚 果肉香甜Q彈多汁。（圖／新北市農業局提供）

▲柚子營養豐富，但營養師提醒小心會影響藥性。（圖／新北市農藥局提供）

記者曾怡嘉／台北報導

你也愛吃文旦嗎？營養師高敏敏分享，柚子香甜順口且營養多，但提醒和7類藥不能一起吃，還有6種人攝取要注意，柚子知識大補帖，讓你一起學起來。

營養師高敏敏指出，柚子正是產季，且它的一瓣瓣果肉都是營養，其中富含膳食纖維，幫助排便順暢，增加飽足感；天然果膠能清通管路，降低血膽固醇；豐富的維他命C則能幫助對抗壓力、增加保護力，養顏美容以外，還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質，最後還有維他命B1.B2，能維持優良代謝，保持活力滿滿。

雖說柚子營養多多，但吃仍需適量，高敏敏舉例，柚子放進飯碗裡約8分滿就是一份，大約60大卡，所以過量攝取也會給身體帶來負擔。而柚子就連表皮都含有豐富的類黃酮成份，具有抗氧化、抗發炎作用，柚花更可提煉精油，也是美白保濕聖品。

柚子好處那麼多，但營養師也提醒6類人需要少碰，像是腎臟患者因柚子鉀含量高，若腎功能受損較難代謝過多的鉀；容易胃食道逆流的人，柚子會刺激胃酸分泌，易造成不適；糖尿病和需要控制血糖的人，一顆柚子約等於3份水果量，糖尿病友需注意份量，以免血糖飆高：柚子偏寒涼，建議手腳冰冷者也要注意攝取量；腸胃虛弱者若吃太多也可能增加腹瀉機率；服藥中也要特別留意，柚子的 呋喃香豆素會抑制代謝酵素CYP3A4，導致血液中藥物濃度過高。

▲▼營養師教吃柚子。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

她最後也提醒有在服用藥物的人要注意，以下7類藥別跟柚子一起吃！

1.免疫抑制劑：(cyclosporin)
容易造成嘔吐、頭重腳輕、腹痛、腎毒性
2.降血脂藥：(statin類)
容易肌肉酸痛、肌肉病變
3.降血壓藥：(Amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil)
容易頭痛、臉紅、低血糖
4.抗組織胺：(astemizole、terfenadine)
會增加心臟不良反應
5.抗心律不整藥：(amiodarone)
影響藥物控制心跳速率
6.抗栓塞藥：(cilostazol)
會增加藥物濃度(一半以上)
7.抗癲癇藥：(carbamazepine)
會增加血液濃度 易造成不適

因為柚子、葡萄柚等都含有呋喃香豆素，這種成份會讓藥物分解速度減慢，像是服下過量藥物一樣產生副作用，建議在服用以上特定藥物期間儘量避免攝取柚子、葡萄柚
以避免不必要的藥物食物交互作用。

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關鍵字：

營養師, 柚子,

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