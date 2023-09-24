fb ig video ETtoday search mobile

台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到

>

▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣首間Tiffany咖啡店「The Tiffany Blue Box Cafe」即將在信義區登場，以紐約第五大道總店為設計概念的台灣Blue Box Cafe，將會於新光三越A9二樓正式現身，主打的當然就是被滿滿Tiffany包圍的夢幻下午茶，搭配同品牌餐瓷、居家配飾等，根本比站在櫥窗外吃早餐的奧黛麗赫本要幸福多了，新光三越表示將在耶誕節前跟大家見面，準備約起來好好體驗一下啦！

▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

The Tiffany Blue Box Cafe除了在紐約第五大道之外，在上海、香港也開出分店，每每開幕必吸引當地貴婦與網美朝聖，據悉在台灣信義店除了有咖啡之外也有餐點、下午茶，搭配以招牌藍白的餐具與家飾，打卡不標地點一看就知道在哪，想低調都不行。

▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

新光三越信義新天地A9門面自去年底圍起Tiffany品牌圍籬後，直到今年邁入下半年都還未見開張姿態，近期終於有點眉目，新光三越表示與紐約第五大道店為設計概念、結合珠寶與Cafe空間的台灣首間旗艦店即將在耶誕節前登場，共有2層樓的Tiffany旗艦店，一樓將是品牌珠寶，2樓則是咖啡空間，與紐約的設計相同，台灣民眾也有機會走進TIFFANY Blue Box Café，點一份輕食或下午茶，開始美妙的一天，吃完最好再到樓下挑件珠寶，完美得剛剛好！

▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

在紐約第五大道的The Tiffany Blue Box Cafe，Tiffany藍仍是整家店的主色調，從牆壁、沙發椅，到餐盤、胡椒和鹽罐通通很藍，且會不時搭配季節菜單，最吸睛的就是天花板垂下的大量Tiffany藍盒，光看就感覺奢華到不行，食物則強調是高質感的經典美式風格，但三層的英式下午茶、龍蝦沙拉、水果脆餅等也是高人氣，近期改裝的空間居然還有一個藝術酒吧。

▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

新光三越睽違10年開設的東區新店DIAMOND TOWERS將在月底見客，信義新天地分店也歷經大幅改裝，破千坪的新空間也將在周年慶前登場，而位於A8 1樓話題十足的BACHA CAFE，則預計在年底前開幕。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

Tiffany Cafe, Blue Box Cafe, 信義新天地A9, 夢幻下午茶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質

吃柚子前注意！營養師籲：7類藥別和柚子混在一起吃

吃柚子前注意！營養師籲：7類藥別和柚子混在一起吃

迪士尼鐵粉荷包難守　米奇、米妮首飾鑲實驗鑽放閃

迪士尼鐵粉荷包難守　米奇、米妮首飾鑲實驗鑽放閃

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ Jisoo被名牌寵上天　穿Dior訂製服、201萬卡地亞珠寶唱跳 G-SHOCK上班戴無違和感！　金錶好質感迷倒孫盛希 穿戴香氛正夯！療癒香「身體保養」成為一種變美儀式感 Red Velvet Wendy新髮型再創「短髮天花板」　太妍層次剪不退燒 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感 舒淇威尼斯影展白襯衫穿搭美翻！5種小技巧　基本款天天穿也不膩眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面