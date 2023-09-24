台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到

▲The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣首間Tiffany咖啡店「The Tiffany Blue Box Cafe」即將在信義區登場，以紐約第五大道總店為設計概念的台灣Blue Box Cafe，將會於新光三越A9二樓正式現身，主打的當然就是被滿滿Tiffany包圍的夢幻下午茶，搭配同品牌餐瓷、居家配飾等，根本比站在櫥窗外吃早餐的奧黛麗赫本要幸福多了，新光三越表示將在耶誕節前跟大家見面，準備約起來好好體驗一下啦！

The Tiffany Blue Box Cafe除了在紐約第五大道之外，在上海、香港也開出分店，每每開幕必吸引當地貴婦與網美朝聖，據悉在台灣信義店除了有咖啡之外也有餐點、下午茶，搭配以招牌藍白的餐具與家飾，打卡不標地點一看就知道在哪，想低調都不行。

新光三越信義新天地A9門面自去年底圍起Tiffany品牌圍籬後，直到今年邁入下半年都還未見開張姿態，近期終於有點眉目，新光三越表示與紐約第五大道店為設計概念、結合珠寶與Cafe空間的台灣首間旗艦店即將在耶誕節前登場，共有2層樓的Tiffany旗艦店，一樓將是品牌珠寶，2樓則是咖啡空間，與紐約的設計相同，台灣民眾也有機會走進TIFFANY Blue Box Café，點一份輕食或下午茶，開始美妙的一天，吃完最好再到樓下挑件珠寶，完美得剛剛好！

在紐約第五大道的The Tiffany Blue Box Cafe，Tiffany藍仍是整家店的主色調，從牆壁、沙發椅，到餐盤、胡椒和鹽罐通通很藍，且會不時搭配季節菜單，最吸睛的就是天花板垂下的大量Tiffany藍盒，光看就感覺奢華到不行，食物則強調是高質感的經典美式風格，但三層的英式下午茶、龍蝦沙拉、水果脆餅等也是高人氣，近期改裝的空間居然還有一個藝術酒吧。

新光三越睽違10年開設的東區新店DIAMOND TOWERS將在月底見客，信義新天地分店也歷經大幅改裝，破千坪的新空間也將在周年慶前登場，而位於A8 1樓話題十足的BACHA CAFE，則預計在年底前開幕。