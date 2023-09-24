屏東明揚廠房大火　環球購物中心屏東店捐款30萬元

▲環球購物中心屏東店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

屏東明揚科技國際公司廠房9／22發生爆炸，惡火燃燒28小時，截至目前共計9人死亡、107人受傷，目前還有1人尚未尋獲。於在地經營12年的環球購物中心屏東店，稍早也宣布將捐贈30萬元，希望協助救災，為本次不幸事件的家屬度過艱難時刻。

環球購物中心在台共有8間分店，其中一間位於屏東市，也是在地唯二的百貨之一，一年約有300萬人次的消費人流，針對屏東明揚科技國際公司爆炸事件，也表示深感遺憾，該間分店也在事件發生後決定捐出30萬元市給屏東縣社會救助金專戶「０９２２火災爆炸災害捐助警消人員」，期望能協助救災，度過最艱難的時刻。

業者表示，環球購物中心屏東市深耕在地達12年，對於發生大火災害，深感遺憾，期望善盡企業之力，傳遞對於在地的關懷與支持，也希望藉此拋磚引玉，一起攜手提供更多支援，為屏東加油。

此外，環球購物中心屏東市店內的員工，也自主發起個人捐款響應，預計將捐出1,000元至3,000元不等，還有員工表示，從小在屏東長大且工作，第一次遇到屏東發生這麼大的災難，感到難過且不捨，因此也希望可以貢獻自己的小小心力，為救災的消防人員加油打氣。