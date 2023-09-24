三得利歐肯推首位AI品牌大使　噶瑪蘭有DIY調酒「威士忌實驗室」

記者蔡惠如／綜合報導

三得利旗下歐肯威士忌近期在台發表「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」，該酒款為針對台灣市場專賣，搭配台式料理與在地味蕾最適合，並宣布以台灣美麗人臉運算出首位AI品牌大使，瞄準Z世代消費者，而在地威士忌品牌噶瑪蘭，其推出的DIY調酒服務「威士忌實驗室」，也在國際奪得獎項。

三得利旗下歐肯 (AUCHENTOSHAN)威士忌，今年跨越200周年里程碑，台灣是全球第4大蘇格蘭威士忌市場，以酒廠與台灣團隊無數對話交流，量身打造推出「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」，主打該酒款是搭配台灣豐饒物產的最佳威士忌之一，預計今年10月限量發行。

有別市售雪莉桶風味威士忌，大多強調單一桶型呈現出的偏甜沉重風味，會有初嘗驚喜，但在長時

間飲用後會感覺有單一無變化的情況，歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌採用3次蒸餾之外，還使用3種橡木桶進行「3桶熟陳」步驟。

第一階段由波本桶和Oloroso雪莉桶熟成14年以上原酒，進行勾兌成為基底；第二階段將基底分別放入西班牙Oloroso雪莉桶、及Pedro Ximénez雪莉桶過桶，讓木桶的不同特色，帶來多元的風味，可提供更多不同面向的味蕾體驗，預計10月在台上市，售價1,750元。

針對此次產品發表，台灣團隊也選用14張代表台灣美麗的人臉，以最新AI生成技術，運算出台灣第一位AI威士忌品牌大使，將古老百年酒廠結合最新科技應用，用更生活化、數位化的互動瞄準Z世代消費者。

另有別於以AI創作新的銷售體驗，台灣威士忌品牌噶瑪蘭則結合自家在地生產廠房優勢，推出多樣化的民眾體驗，包含可DIY實驗調酒的「威士忌實驗室WHISKY LAB」，以及融合品酒室、威士忌 實驗室與花園酒吧的複合式空間「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」，讓參觀民眾能沈浸式的體驗威士忌的有趣之處，此措施也在英國倫敦國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）獲得全產區年度酒廠遊客中心冠軍獎盃。

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