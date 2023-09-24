星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

▲星巴克買一送一。（圖／資料照、翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

周一上班日星巴克福利又來了，9／25當天推出買一送一優惠，比起之前總是連續兩天的模式，本周僅有一天好友分享，可能是為迎接中秋連假做準備，但別忘了周一伯朗咖啡館也推會員好友日，加上路易莎9月很殺的「早上11點前第二杯半價」回饋，總之越多小確幸當然越好啦！

星巴克9／25針對上班族們推出周一好友日，要為大家加油打起精神，當天早上11點到晚上8點期間，消費者至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，其優惠飲品不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲路易莎9月起針對黑卡會員祭出天天第二杯半價。

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在9月每個周一也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。