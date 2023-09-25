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星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克今周一推好友分享優惠。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（9／25）推出買一送一優惠，在周一想要喝杯咖啡的人別忘了問問身邊同事，一起醒醒腦吧，上午11點前到路易莎，也可享同品項第二杯咖啡半價優惠，伯朗咖啡館的會員們，今天也正式邁入9月份最後一個周一，別忘了來杯買一送一飲品優惠，開啟整周上班動力。而面臨一年一度的教師節，當天星巴克也有推出特定品項好友分享喔。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

在中秋節連假即將到來的周一，星巴克今推出「上班加油 週一 一起喝咖啡 好友分享日」活動，今天從上午11點到晚上8點期間，至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，其優惠飲品不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。未優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

而本周四迎來一年一度的教師節，星巴克也再推「指定飲品好友分享日」，9／27至9／28一連兩天期間，上午11點起至晚上8點至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯為免費，優惠品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲路易莎9月起針對黑卡會員祭出天天第二杯半價。

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在9月每個周一也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

星巴克未提供買一送一優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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