fb ig video ETtoday search mobile

中秋烤肉電烤盤推薦　台隆手創館推5折優惠　不到2千就入手

>

記者蔡惠如／綜合報導

今年是民眾心情真正度過疫情、愉快聚餐烤肉的首個中秋，無論是想約攤大的還是幾個意義朋友小聚，選對電烤盤無疑就能為聚會大加分，包括折疊好收納、分開區域加熱、美型簡易操作等特色通通有，近期台隆手創館還針對電烤盤推最低5折優惠，不到2,000元就能買回家。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

▲中秋電烤爐促銷，台隆手創館祭出recolte 5折優惠價。（圖／各業者提供）

日本recolte Hot Plate 電烤盤　原價4,990元，台隆手創館特價1,990元
受到不少女性用戶喜愛的recolte，電烤盤外觀也採美型設計，附燒烤盤、平煎盤可提供各式料理，烤盤內嵌加熱器，標榜可達到爐火一般的快速導熱效果，提供四段溫控讓使用者能自行選擇，可拆卸式設計用後也很便利清洗。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

Twin Chef雙廚折疊爐　原價4,280元，台隆手創館特價3,780元
可一邊燒烤一邊烹煮，一機雙爐兩用設計，質感美型的外觀，還可立式收納不佔空間，便攜提把可方便移動，替換式烤盤也能讓應用更廣泛，早餐可以煎個荷包蛋，午晚餐料理兩邊烹煮快速上桌。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

sOlac多功能無煙烤盤　原價3,680元，台隆手創館特價2,990元
以「家用無煙」為主題設計，隨附透明玻璃蓋，可透視食物熟度不怕煮過頭，機身裝置有循環抽風可快速吸油煙，即便在家開冷氣烤也能減少油煙污染，另有貼心防燙提手，提握移動也不怕被燙到。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

Giaretti雙邊獨立溫控IH聚嗨爐　原價13,900元，特價4,990元
提供雙邊電磁加熱 ，加上鑄壓不沾烤盤，最高1400W火力能同時處理多樣料理，無論烤盤炙燒、油炸翻炒、小火慢燉都可以，雙邊採獨立溫控多種模式，一邊在炒菜，另一邊可加熱保溫，微晶玻璃面板號稱廚房紙巾一擦可清潔，大尺寸6至8人開趴都沒問題。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

同場加映：IKEA烤肉加分小物
中秋將至，IKEA也分享旗下商品適合中秋加分的小物，包括可均勻塗抹醬汁的GRILLTIDER矽膠烤肉刷、特厚不鏽鋼製作的GRILLTIDER烤肉用具，還有能燒烤蔬菜並簡單瀝油的GRILLTIDER烤肉用托盤，以及可輕鬆移動提供照明、增加氣氛的SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈，單品售價59元起。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

▲GRILLTIDER烤肉刷（左圖），售價59元；GRILLTIDER烤肉用具3件組（右圖），售價349元。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

▲GRILLTIDER烤肉用托盤，售價199元。

▲中秋電烤爐促銷。（圖／各業者提供）

▲SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈，售價519元。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

中秋烤肉, 電烤盤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步 你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感 哈利波特魔杖變戒指發威　agete奇幻設計百搭 趙露思私服愛牌公開　Acne Studios 10月登台、in nume成熟甜美 台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面