中秋烤肉電烤盤推薦　台隆手創館推5折優惠　不到2千就入手

記者蔡惠如／綜合報導

今年是民眾心情真正度過疫情、愉快聚餐烤肉的首個中秋，無論是想約攤大的還是幾個意義朋友小聚，選對電烤盤無疑就能為聚會大加分，包括折疊好收納、分開區域加熱、美型簡易操作等特色通通有，近期台隆手創館還針對電烤盤推最低5折優惠，不到2,000元就能買回家。

▲中秋電烤爐促銷，台隆手創館祭出recolte 5折優惠價。（圖／各業者提供）

日本recolte Hot Plate 電烤盤 原價4,990元，台隆手創館特價1,990元

受到不少女性用戶喜愛的recolte，電烤盤外觀也採美型設計，附燒烤盤、平煎盤可提供各式料理，烤盤內嵌加熱器，標榜可達到爐火一般的快速導熱效果，提供四段溫控讓使用者能自行選擇，可拆卸式設計用後也很便利清洗。

Twin Chef雙廚折疊爐 原價4,280元，台隆手創館特價3,780元

可一邊燒烤一邊烹煮，一機雙爐兩用設計，質感美型的外觀，還可立式收納不佔空間，便攜提把可方便移動，替換式烤盤也能讓應用更廣泛，早餐可以煎個荷包蛋，午晚餐料理兩邊烹煮快速上桌。

sOlac多功能無煙烤盤 原價3,680元，台隆手創館特價2,990元

以「家用無煙」為主題設計，隨附透明玻璃蓋，可透視食物熟度不怕煮過頭，機身裝置有循環抽風可快速吸油煙，即便在家開冷氣烤也能減少油煙污染，另有貼心防燙提手，提握移動也不怕被燙到。

Giaretti雙邊獨立溫控IH聚嗨爐 原價13,900元，特價4,990元

提供雙邊電磁加熱 ，加上鑄壓不沾烤盤，最高1400W火力能同時處理多樣料理，無論烤盤炙燒、油炸翻炒、小火慢燉都可以，雙邊採獨立溫控多種模式，一邊在炒菜，另一邊可加熱保溫，微晶玻璃面板號稱廚房紙巾一擦可清潔，大尺寸6至8人開趴都沒問題。

同場加映：IKEA烤肉加分小物

中秋將至，IKEA也分享旗下商品適合中秋加分的小物，包括可均勻塗抹醬汁的GRILLTIDER矽膠烤肉刷、特厚不鏽鋼製作的GRILLTIDER烤肉用具，還有能燒烤蔬菜並簡單瀝油的GRILLTIDER烤肉用托盤，以及可輕鬆移動提供照明、增加氣氛的SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈，單品售價59元起。

▲GRILLTIDER烤肉刷（左圖），售價59元；GRILLTIDER烤肉用具3件組（右圖），售價349元。

▲GRILLTIDER烤肉用托盤，售價199元。

▲SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈，售價519元。