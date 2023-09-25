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Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

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▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿小可愛外罩ALAIA短版外套，配MIU MIU開岔亮片短裙與Chrome Hearts馬靴。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK合約尚未定案，4位團員仍照樣忙碌跑行程，近日最受矚目是泰籍團員Lisa，將在28日至30日登上巴黎瘋馬秀演出，由於最著名的表演特色為近乎全裸的女性舞者們「Crazy Girls」，Lisa未演先轟動，她的表演尺度引發揣測，掀起正負兩極評論，她在出發前po了一組性感照，穿著開衩到大腿根的MIU MIU亮片短裙勾腿，寫下「You’re not invited」（你沒有被邀請），被解讀為回應瘋馬秀爭議。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa即將登上巴黎瘋馬秀，表演內容備受矚目。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa戴的搶眼鏡框來自南韓夯牌Gentle Monster。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa目前已抵達巴黎，為28日接連3天5場瘋馬秀做準備，行前她分享火辣照，被視為替瘋馬秀搶先宣傳，只見她穿著黑色小可愛外罩ALAIA短版外套露纖腰，配上MIU MIU開岔亮片短裙與Chrome Hearts馬靴，一勾起長腿成功吸睛。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa舞台裝向來火辣吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

在演唱會上Lisa一向敢穿敢秀，BLACKPINK世界巡迴演唱會最終站首爾場，她因舞台裝短到不能再短微露屁股蛋還挨批。28日她將以特別嘉賓身分，站上巴黎瘋馬秀表演舞台，演出內容與尺度全球粉絲都很關注。

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, MIU MIU, 瘋馬秀

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