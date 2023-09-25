新光三越DIAMOND TOWERS全台首發、百貨獨家品牌大公開

▲新光三越DIAMOND TOWERS即將登場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

東區最新百貨新光三越DIAMOND TOWERS終於正式公開，今（9／25）媒體預覽公開內部空間，4500坪以時髦社交為規劃主題，要吸引東區高含金量客層作為生活中心，包含米其林餐飲、香氛博物館、潮品運動、超美超市等特色，其中10間全台首發、7家百貨獨家品牌搶先公開！

▲香氛博物館有4間香氛獨家專門店。（圖／記者蔡惠如攝）



一走進DIAMOND TOWERS內裝就能感受到年輕時髦的裝潢氛圍，共有1到4層樓，10個全台首發品牌則為PORSCHE全新電動車概念店、LOEWE PERFUMES、Cire Trudon、MAISON MARGIELA（10X）、MALIN+GOETZ、PBS、RESTAURANT A、夏花餐室、li teppanyaki、板前中山。

▲米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫開設的「Restaurant A」。（圖／記者蔡惠如攝）

7間百貨獨家品牌為日本橋玉井、Purebread Bakey、宇宙生煎Space Bao、宇宙小艇、九州鬆餅瓦芙、Sugar Miss、LITTLE TREE JUICE CLUB。17間東區獨家則為PANERAI、CHRISTIAN DIOR 迪奧香氛世家、Monceau Fleur花店、YSL、LE LABO、MAISON KITSUNE、AHKAH、ARTE WHITE、VIVIENNE DIAMANT、TO b.、BEAMS、HARE、DESCENTE、AAPE、誠品酒窖、DODOLI與Kafe D。