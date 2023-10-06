萬寶龍Extreme 3.0系列皮件強勢回歸！時尚實用引領質感生活

▲萬寶龍經典皮件Extreme 3.0系列強勢回歸。



時尚中心／台北報導

萬寶龍（MONTBLANC）經典皮件Extreme 3.0系列強勢回歸！兼具高質感、實用性與潮流特色於一身的全新包款與小型皮件，讓身兼演員與導演身分的柯震東、男星禾浩辰與新生代女星陳妍霏都難敵其魅力，日前分別選擇142斜背包、信封包、迷你單肩包，現身以The Library Spirit（圖書館精神）結合紐約主題布置的台北101旗艦店，展現新包的年輕活力與時尚風采。

▲陳姸霏（左起）、柯震東與禾浩辰聯袂出席萬寶龍Extreme 3.0系列皮件發表會。（圖／品牌提供，以下同）

柯震東演繹的萬寶龍Extreme 3.0系列首次推出的142斜背包，完美彰顯此系列重點特色，讓他盛讚：「實用又好看！」其精緻圓筒包型設計致敬Meisterstück經典大師傑作系列書寫工具自1948年使用的活塞注墨器，內部空間寬敞方便收納 ;還可於背帶加掛Extreme 3.0系列松石藍6卡式皮夾，整體搭配更出色、機能性更強！



▲柯震東於萬寶龍Extreme 3.0系列142斜背包上加掛松石藍6卡式皮夾，更為出色且實用。





▲禾浩辰斜背萬寶龍Extreme 3.0系列松石藍輕巧信封包，率性有型。

禾浩辰所選的萬寶龍Extreme 3.0系列松石藍輕巧信封包亦是新包型，最大亮點是配上新一代的透明M LOCK 4810搭扣，設計靈感來自攀岩世界中使用的閉合裝置，這種特殊機制可安全緊扣也能輕鬆打開，視覺感變得輕盈，風格也更為年輕；而嬌小女性也能完美搭配此系列包款，陳妍霏所選的迷你單肩包輕巧可隨身佩戴，展現鮮明的都會休閒風格。



▲陳姸霏斜背萬寶龍Extreme 3.0系列迷你單肩包，青春洋溢。

全面回歸的萬寶龍Extreme 3.0系列，除了有3位明星選配的包款，還推出後背包與行李袋、薄型公事包、大型後背包、收納包等，且順應小皮件以掛勾方式固定在大型皮件的流行趨勢，同步推出豐富的卡夾等小皮件供配搭，以色彩與大小的反差創造新的視覺效果，每一款單品均印有靈感源自1920年代品牌廣告主管Grete Gross創作的包浩斯風格幾何圖案，分別有經典不敗的黑色款、典雅灰、英倫綠，以及活潑的新色松石藍供選擇。





▲萬寶龍Extreme 3.0系列142斜背包，時尚圓筒包型男女皆適合百搭。



▲萬寶龍Extreme 3.0系列英倫綠薄型公事包。

走入萬寶龍專賣店，不僅能一次欣賞充滿年輕活力的Extreme 3.0系列，還能感受品牌年度主題The Library Spirit（圖書館精神）氛圍，品牌藝術總監Marco Tomasetta表示：「圖書館是啟迪心靈、激發靈感與創造力的地方，每座城市的圖書館都有自己的影響力，居住在這些城市的探險家們也都有各自的特質與風格，而萬寶龍更屬於這樣的探索旅程的一部分。」



▲萬寶龍Extreme 3.0系列典雅灰後背包。





▲萬寶龍Extreme 3.0系列黑色8卡式迷你收納包。

▲萬寶龍Extreme 3.0系列松石藍8卡式卡夾。

使用萬寶龍的書寫工具感受書寫的溫度、背著Extreme 3.0系列新包彰顯非凡的品味，萬寶龍還邀消費者一同體驗線上與線下的限時活動，可加入官方Line帳號：https://lin.ee/YGcg5aF，「開啟New York 探索之旅」數位活動；再於10／27（五）、10／28（六）、10／29（日）走訪台北信義新天地A8館，參加NY Café品牌咖啡車快閃活動，一同沉浸於萬寶龍的質感生活中。



▲萬寶龍「The Library Spirit」圖書館精神主題牆。



▲萬寶龍慶祝Extreme 3.0系列上市，推出NY Café品牌咖啡車快閃活動。