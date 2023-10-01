秋冬當紅「美拉德穿搭」4公式　配一單品層次秒升級

實習記者施至真／綜合報導

隨著天氣轉涼，繽紛多巴胺穿搭已逐漸退燒，取而代之的是沉穩大地色系「美拉德」穿搭，以棕色、咖啡色系為主要色調，疊搭或加入其他色系單品襯托。今天盤點「美拉德穿搭」4公式，一起看看怎麼穿出高級質感、顯白又迷人的秋冬當紅穿搭。

#公式1 深棕色美拉德

超火的時尚關鍵字「美拉德穿搭」，其實就是將棕色調單品相互搭配，色系溫暖，非常適合亞洲人的膚色。以深棕色為主要色調做疊搭，無論是簡單單品、氣質套裝，甚至休閒運動服，都能展現低調奢華的氣質，帶來氛圍感，無腦搭配就能創造時髦感。

▲深棕色美拉德穿搭。（圖／翻攝IG@bananarepublic、@withbloomm）

#公式2 淺棕色美拉德

衣櫃裡絕對少不了奶茶棕色系！可鹽可甜，無論韓系小姐姐、日系文青感到率性工裝款，都能看到奶茶棕單品的身影。甚至簡單搭配同色系包包、配件，輕輕鬆鬆就能時髦去逛街啦，絕對是一年四季最簡單的魅力搭配。

▲淺棕色美拉德穿搭。（圖／翻攝IG@ganaesra、@wardrobe.ft）

#公式3 美拉德x牛仔單寧

牛仔褲、外套是衣櫃裡常見的單品，雖然單穿就時髦百搭，但加上棕色外套、皮帶或包包點綴，整套穿搭的細節及層次感可說是直線上升，是增加視覺亮點的小撇步。

▲美拉德穿搭x牛仔單品，層次感秒上升。（圖／翻攝IG@withbloomm）

#公式4 美拉德X活潑跳色單品

鮮豔多巴胺單品加上棕色系也能創造出獨特風格，不會顯得過於浮誇讓人無法駕馭，大膽用色也能展現滿滿的青春活力感！

▲美拉德穿搭X活潑跳色單品。（圖／翻攝IG@withbloomm）

不習慣大膽撞色，也可以選擇飽和度沒那麼強烈的單品疊搭，像是：淺紫色、櫻花粉、寶寶藍等讓人看起來很舒服的色系，讓整體穿搭顯得乾淨高級。

▲搭配活潑淺色單品也好看。（圖／翻攝IG@ganaesra、@withbloomm）