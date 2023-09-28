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趙露思4款「甩肉瘦身飲」必學！　越喝越窈窕太心動

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實習記者施至真／綜合報導

大陸女星趙露思人氣紅翻天，每部劇都掛有收視保證，《小紅書》上有上千萬粉絲追隨，喜愛美食的她，經常無私分享瘦身食譜，今天盤點4款趙露思瘦身飲，喝飲料還能甩肉成功，現在就筆記起來。

▲趙露思瘦身飲。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

▲趙露思身材窈窕卻是飲料控。（圖／翻攝小紅書@趙露思，下同）

＃酸甜水果醋調飲

趙露思推薦天氣熱來一杯「酸甜水果醋調飲」，可以選擇喜歡的果醋口味，加入水和冰塊稀釋，解暑又能提振精神。除了單純加水稀釋外，也可以將白開水改成氣泡水或茶，同樣清爽順口；咀嚼控一定要嘗試加入鮮切水果或果乾，簡單就能調製出好看又好喝的特調飲。

▲趙露思瘦身飲。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

＃梅子多多氣泡飲

這款「梅子多多氣泡飲」調製方式也非常簡單，僅需準備：梅子、含有益生箘的養樂多和氣泡水即可，喝起來酸甜清爽、無負擔，快速享受喝飲料的小確幸！如果覺得養樂多偏甜，或因為減脂期需細算卡路里，也可以自行調整份量。

▲趙露思瘦身飲。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

＃椰子氣泡水

清甜爽口的椰子水，絕對是生津解渴的好幫手，雖然不是完全無糖，但熱量相對其他飲料來說較低，加入氣泡水就像自製汽水，讓人一喝上癮，但絕對比汽水健康許多。

▲趙露思瘦身飲。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

＃噗噗果昔

趙露思表示喝一杯「噗噗果昔」，上廁所就會非常順暢，還很有飽足感！在果汁機中加入適量火龍果、香蕉1根、藍莓些許和優酪乳1杯，打成汁後，就完成噗噗果昔了。

▲趙露思瘦身飲。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

喜歡喝飲料的朋友，先把趙露思大推4款「甩肉瘦身飲」筆記起來，搭配喜歡的配料並調整酸甜度，讓飲料控邊喝邊變瘦！

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趙露思, 瘦身, 瘦身飲料, 自製瘦身飲料

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