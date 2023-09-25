艾瑪絲推免費頭皮一對一諮詢、SABON頭皮去角質放鬆又療癒

記者曾怡嘉／台北報導

頭皮總是又紅又癢，時不時冒出痘痘，經常忍不住摳抓頭皮，反而讓頭皮問題不斷拖延，致使頭皮健康危肌四伏！頭皮健康強韌來自專業悉心呵護，從日常生活就能輕鬆做起，找出頭皮問題並對症養護，正確做好頭皮護理與日常溫和潔淨，讓頭皮健康事半功倍，是緩解頭皮不適、解決頭皮問題的重要關鍵。

草本頭皮養護專家艾瑪絲表示：「頭皮危肌的發生，多半源自居家頭皮護理習慣方式，加上日常作息及飲食不當，使得頭皮健康亮紅燈，進而出現頭皮搔癢、紅腫、頭皮屑等頭皮問題，嚴重時可能導致反覆發生頭皮不適，想擺脫頭皮問題拖泥帶水，養成良好頭皮保養習慣相當重要。」

問題頭皮若未即時適當養護，隨著固態油脂堆積、發炎情況加劇，通常容易反覆復發，像是脂漏性皮膚炎、乾癬、毛囊炎等現象，在頭皮問題反覆復發的狀態下，不僅產生肌膚患部不適感，頭皮屑、出油等頭皮問題，也可能間接影響日常生活品質及社交自信。

▲艾瑪絲推出免費專人一對一養護諮詢。

艾瑪絲以頭皮困擾者的養護需求出發，推出頭皮居家護理服務，協助大眾解決中重度頭皮問題，以「皮膚科醫師專業衛教」及「專人一對一養護諮詢」，精確解決頭皮困擾。皮膚科王筱涵醫師表示：「維持肌膚屏障的穩定，是頭皮健康的基本關鍵，預防勝於治療，做好日常正確的頭皮養護習慣，更為重要；當頭皮面臨角質的異常代謝，應選擇溫和的洗髮產品，進行適當潔淨。」

做好頭皮日常養護管理及溫和潔淨，並留意生活作息飲食，即使面臨頭皮問題也能輕鬆迎刃而解、維持良好生活品質，為頭皮健康打底防護，輕鬆遠離頭皮危肌。

▲SABON 舒緩薰衣草 死海鹽頭皮磨砂膏，300g，1,980元。

全新頭皮去角質的質地更為細緻，能輕易地深入髮絲與頭皮之間，使頭皮徹底淨化，感受舒服的磨砂體驗。內含有機薰衣草精油能幫助舒緩頭皮敏弱，放鬆頭皮與心情。

▲Hair Rituel 賦活重升水潤洗髮精，200ml，2,300元。

利用髮肌輕潤保濕科技，添加5大植物綻水精露，同步補水補油，讓髮芯綻放絲緞光。

