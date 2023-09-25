fb ig video ETtoday search mobile

艾瑪絲推免費頭皮一對一諮詢、SABON頭皮去角質放鬆又療癒

>

▲▼艾瑪絲推免費頭皮一對一諮詢、SABON頭皮去角質放鬆又療癒。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

頭皮總是又紅又癢，時不時冒出痘痘，經常忍不住摳抓頭皮，反而讓頭皮問題不斷拖延，致使頭皮健康危肌四伏！頭皮健康強韌來自專業悉心呵護，從日常生活就能輕鬆做起，找出頭皮問題並對症養護，正確做好頭皮護理與日常溫和潔淨，讓頭皮健康事半功倍，是緩解頭皮不適、解決頭皮問題的重要關鍵。

草本頭皮養護專家艾瑪絲表示：「頭皮危肌的發生，多半源自居家頭皮護理習慣方式，加上日常作息及飲食不當，使得頭皮健康亮紅燈，進而出現頭皮搔癢、紅腫、頭皮屑等頭皮問題，嚴重時可能導致反覆發生頭皮不適，想擺脫頭皮問題拖泥帶水，養成良好頭皮保養習慣相當重要。」

問題頭皮若未即時適當養護，隨著固態油脂堆積、發炎情況加劇，通常容易反覆復發，像是脂漏性皮膚炎、乾癬、毛囊炎等現象，在頭皮問題反覆復發的狀態下，不僅產生肌膚患部不適感，頭皮屑、出油等頭皮問題，也可能間接影響日常生活品質及社交自信。

▲▼艾瑪絲推免費頭皮一對一諮詢、SABON頭皮去角質放鬆又療癒。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲推出免費專人一對一養護諮詢。

艾瑪絲以頭皮困擾者的養護需求出發，推出頭皮居家護理服務，協助大眾解決中重度頭皮問題，以「皮膚科醫師專業衛教」及「專人一對一養護諮詢」，精確解決頭皮困擾。皮膚科王筱涵醫師表示：「維持肌膚屏障的穩定，是頭皮健康的基本關鍵，預防勝於治療，做好日常正確的頭皮養護習慣，更為重要；當頭皮面臨角質的異常代謝，應選擇溫和的洗髮產品，進行適當潔淨。」

做好頭皮日常養護管理及溫和潔淨，並留意生活作息飲食，即使面臨頭皮問題也能輕鬆迎刃而解、維持良好生活品質，為頭皮健康打底防護，輕鬆遠離頭皮危肌。

▲▼艾瑪絲推免費頭皮一對一諮詢、SABON頭皮去角質放鬆又療癒。（圖／品牌提供）

▲SABON 舒緩薰衣草 死海鹽頭皮磨砂膏，300g，1,980元。

全新頭皮去角質的質地更為細緻，能輕易地深入髮絲與頭皮之間，使頭皮徹底淨化，感受舒服的磨砂體驗。內含有機薰衣草精油能幫助舒緩頭皮敏弱，放鬆頭皮與心情。

▲▼艾瑪絲推免費頭皮一對一諮詢、SABON頭皮去角質放鬆又療癒。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel  賦活重升水潤洗髮精，200ml，2,300元。

利用髮肌輕潤保濕科技，添加5大植物綻水精露，同步補水補油，讓髮芯綻放絲緞光。
 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

頭皮清潔, 頭皮困擾, 免費服務, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感 長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步 新光三越DIAMOND TOWERS全台首發、百貨獨家品牌大公開 哈利波特魔杖變戒指發威　agete奇幻設計百搭 台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面