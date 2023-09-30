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常常「恍神放空」時間就過去了　訓練心智做回自己提升生活幸福感

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實習記者施至真／綜合報導

現代生活中，人與人的關係密不可分，想要改善日常表現、人際關係，最重要的是了解自己，並成為內在心靈及情緒的主人。《金字塔心智模式》一書讓你了解心理功能6個相互連結的部分，是如何影響我們的心智，並藉由提升專注、擺脫負面思考、減輕壓力、穩住情緒，成為最理想的自己，以下節錄書摘。

▲金字塔心智模式。（圖／翻攝unsplash）

▲透過《金字塔心智模式》審視內心，重新成為自己的主人。（圖／翻攝unsplash，下同）

做注意力的主人

我們為什麼會恍神？首要原因和生物學有關。大腦每秒需要處理大量訊息，它常常將我們當下的注意力轉移到其他心理過程中。例如，你可能會被一些雜亂無章的想法所困擾，你可能會對最近發生的事情進行自我分析或判斷，你也可能沉迷於幻想。因此，我們可能大部分時間都在恍神。

▲金字塔心智模式。（圖／翻攝unsplash）

如果你在需要深思熟慮和專注於當下的時刻還在放空，那就有問題了，像是和他人交流、學習、做出商業決策、與所愛的人共度時光等。整體來說，如果我們開始偏好機械化的行為，就會減少對自己行為的自覺控制，這可能對我們的表現和健康產生負面影響。停止頻繁的恍神，有幾個很好的理由，我們來看看以下簡短的理由清單。

＃錯過當下：如果留心，我們會意識到生活中許多不同面向，包括好的和壞的，但如果我們轉為自動模式，就無法和周圍世界真正產生連結。

＃錯過美好的時刻：可悲的是，當我們機械化地過日子時，就很少注意到當下的美好和奇妙。

＃遺忘：恍神時，我們也往往會變得更加健忘。

＃感覺時間飛逝：你是否曾感覺幾周或幾個月的時間飛逝而過？在自動狀態下，我們也會感覺時間過得比較快。

▲金字塔心智模式。（圖／翻攝unsplash）

訓練目標：培養正念

恍神的反面是正念。正念是起源於佛教的古老概念，佛陀將正念作為八正道的步驟之一，即通往涅槃和頓悟的教義。然而今日，正念冥想完全可以作為一種世俗的練習。它積極地應用於各個領域，包括教育、體育、商業甚至軍事。此外，越來越多的治療學派將冥想作為治療計畫的一部分。

▲金字塔心智模式。（圖／翻攝unsplash）

正念是活在當下，也就是注意到或意識到現在發生的事情（不加判斷）。相較之下，冥想是一種修行或活動，是你在做的事情。冥想的種類很多，比如坐禪、行禪、慈心禪、身體掃描禪等。

有個重要的問題是：為什麼要訓練自己更加專注？根據現有研究，正念基本上可以對大腦和身體的每個系統產生正面影響。研究提出的好處包括：

＃增強心理健康：減少焦慮、憂鬱、壓力、疼痛、思緒不寧的症狀。

＃改善整體身體健康：例如改善睡眠、降低血壓。

＃改善認知功能：例如自我意識、延長注意力持續時間、減少因年齡導致的記憶力衰退。

＃增加幸福感和生活滿意度。

說實話，我們對正念的可靠研究還處於起步階段，需要更多研究探討因正念和冥想練習得到良好照顧的案例。然而，你絕對可以從培養覺察當下的狀態中獲益。

▲金字塔心智模式。（圖／翻攝unsplash）

▲《金字塔心智模式》。（圖／商周出版提供）

★書名：金字塔心智模式：改善日常表現、人際關係與身心健康，邁向自信、幸福與成功的心智練習
★作者：弗拉德‧貝里亞夫斯基（Vlad Beliavsky）
★出版社：商周
★出版日期：2023/08/10
★建議售價：新台幣480元

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