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你在朋友眼裡「最可怕」的地方是？測出個性隱藏的長處

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自小紅書

你在朋友心中有哪些厲害的特質，讓朋友覺得厲害又害怕？以下這個小小的圖像測驗，可以找出你跟別人不同的長處，快來測試看看。

Q：選一隻小怪獸，看看你在朋友心中有多可怕？

▲心理測驗,占卜。（圖／小紅書）

1.你是「自律」得可怕

選到這隻小怪獸的你在做任何事情的時候，一旦下定決心，就是誰也阻止不了的情況，比如想要減肥，就會從運動、飲食各方面下手，完全不會讓自己停下腳步，所以讓身邊的朋友覺得敬佩又可畏。

2.你是「善良」得可怕

你在朋友的眼裡是一個什麼都好的人，擅長站在別人的角度思考問題，很有同理心之外，也很會為別人著想，可以說是一個非常善良的人，所以朋友都會擔心你在外面被人欺負或是不能保護好自己。

3.你是「勇敢」得可怕

你在任何事情上面，充滿著十足的正義感，就是那種路見不平一定拔刀相助的人，也不會在乎跟人起口角或紛爭，就是要表達自己的看法，所以讓身邊的朋友很敬畏，也會擔心你容易起衝突，導致受傷。

4.你是「懶惰」得可怕

其實你是一個能坐不站、能躺不坐的人，如果休假就喜歡待在家裡、不喜歡外出人擠人，宅在家裡享受自我時光，你會感受到非常的舒服愉快，不喜歡無意義的社交活動，所以身邊朋友總是擔心你會過得太孤僻。

5.你是「神準」得可怕

選擇這隻小怪獸的你擁有很強的第六感，以及透過觀察可以很輕易地看穿一個人，把一個人觀察得透徹、精闢分析，所以讓朋友在你身邊好像很容易就被看透透，有種無隱私的感覺，一旦有任何心事或是秘密都瞞不過你。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜

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