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周年慶買最划算！超新科技與配方上臉才有感　早C晚A無腦入隨便抹都有嬰兒肌

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

周年慶預購會已經開跑，還沒想好要買什麼的你，這篇幫你盤點多款實用超值的特惠組，買得實惠又寵肌，養出細緻好膚質不是問題。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳黑白乳霜修護組，原價18017元，優惠價11610元

▲嬌蘭,Kiehl’s,鉑翡斯,DR.CINK,周年慶,美妝,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

保養就跟3C產品一樣，要用就要用最新科技，才能提前全方位抗老，今年才剛剛上市的皇家蜂王乳黑白乳霜，緊緻拉提的效果簡直就如同為肌膚穿上專屬的隱形塑身衣，可以帶給肌膚完整的抵抗下垂鬆垮，一次黑白乳霜都要收，一年四季就搞定，再拿整套旅行組，真的周年慶入手超划算。

＃Kiehl’s 早C晚A最強換膚組，原價11219元、特價6390元

▲嬌蘭,Kiehl’s,鉑翡斯,DR.CINK,周年慶,美妝,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

紐約最受年輕人歡迎的潮牌契爾氏這次主攻時下最夯早C晚A，更是直接推出無腦入手組合，完全不需要想怎麼搭配、怎麼用，就可以直接擁有最受歡迎的A醇全能新生抗痕精華、新嫩皮精華，直接兩瓶50ml再拿整組保養旅行組，全臉保養一次搞定。

＃鉑翡斯 鑽光逆時嫩顏組，原價12050元、優惠價9500元

▲嬌蘭,Kiehl’s,鉑翡斯,DR.CINK,周年慶,美妝,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

西班牙頂級油保養專家鉑翡斯憑藉仙人掌油在美容市場上擁有不敗地位，想要嘗試看看頂級的油保養，當然不能錯過，這次組合從經典的仙人掌籽超能量金萃油，搭配2瓶不同功效的超能前導精華露，只要簡單一水一油，肌膚立刻穩定平衡。

＃DR.CINK 全域抗老組，原價4140元、特價2688元

▲嬌蘭,Kiehl’s,鉑翡斯,DR.CINK,周年慶,美妝,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

台灣品牌DR.CINK的花蜜系列質地潤澤有感，這次推出組合單品，從經典的黃金胜肽花蜜賦活霜、逆齡抗痕花蜜賦活眼霜、花蜜酵母賦活原生精華露，幾乎是整套抗老保養一次完成，再贈逆齡亮眼導入按摩棒，自用或是送媽媽CP值都有夠高。

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關鍵字：

嬌蘭, Kiehl’s, 鉑翡斯, DR.CINK, 周年慶, 美妝, 保養, 彩妝

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