fb ig video ETtoday search mobile

新光三越DIAMOND TOWERS 9月底登場　若你是這4種人一定要逛

>

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越東區DIAMOND TOWERS，以潮流、社交、美食、運動等元素吸引年輕多金的消費族群。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越在東區商圈初試啼聲的DIAMOND TOWERS，預計在9月底開始試營運，在2間SOGO旗下最強門店旁的DIAMOND TOWERS，以「時髦社交」主概念切入市場，號召年輕有品味的時髦二代準備逛起來，4大亮點包括高級餐飲、時髦運動、頂級香氛、生活品味，並於場內點綴個個有來頭的咖啡廳、甜點店等社交場域，打造東區全新社交空間。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲kafeD。（圖／品牌提供）

▲散落在各樓層的咖啡廳與社交空間個個有來頭，興波咖啡、勺日、KafeＤ。（圖／記者李毓康攝）

新光三越營業本部副總經理歐陽慧表示，DIAMOND TOWERS主打風格是精品生活、潮流運動元素，餐飲面積比例佔30%、名品為20%，是兩大主力，其他10%的香氛，則是結合品牌與選品的豐富選擇，3樓整層的潮流運動，則以特殊型態店、旗艦店走出新意，加上升級版的200坪美麗市場超市，推出8千項高端特級商品，以滿足對生活品味要求高的消費者。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越DT導覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲空間角落呈現建築物的鑽石與採光特色。（圖／記者李毓康攝）

餐飲饕客
DIAMOND TOWERS較靠近忠孝復興捷運站、面積較小的二館，主要以高端餐飲為主，3樓進駐印度料理想想廚房打造的新品牌「夏花餐室」、初魚旗下頂級鐵板燒「li teppanyaki」、板前燒肉料理「燒肉中山」。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲夏花餐室。（圖／記者李毓康攝）

夏花餐室以高級內裝搭配開放式廚房，加上挑高大落地窗採光，打造幽靜與充滿異國情調氛圍；li teppanyaki則以兩間限量包廂，採用法式裝潢打造精緻感；燒肉中山以大氣勢板前座位，強調舒適並有如小酒館般時髦的燒肉氛圍，3間客單價均介於2,500元至3,500元之間。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲板前中山。（圖／記者李毓康攝）

4樓則由RAW前主廚黃以倫打造的「A」，以單層150坪挑高4米5的氣勢登場，設有「Alcoholiday香檳吧」24席，A用餐客席區30席，與6至8席的VIP包廂、4席的主廚餐桌，首季菜單以「Nature Sensation 自然而生：自我對話」為題，是近期討論度最高的Fine Dining餐廳。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽，米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫開設的「Restaurant A」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽，米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫開設的「Restaurant A」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽，米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫開設的「Restaurant A」。（圖／記者李毓康攝）

▲RAW前主廚黃以倫打造的「A」。（圖／記者李毓康攝）

時髦運動風
新光三越看準年輕一代除消費精品之外，也喜愛混搭風格，採用潮流單品、有型運動服飾搭配精品，比起一身全是精品品牌更受他們青睞，DIAMOND TOWERS引進TRENDS、ARTIFACTS選物，以及BEAMS F、 Brilla per il gusto、International Gallery BEAMS 、 Demi-Luxe BEAMS 、 AK+1 共5支獨家首發支線品牌；潮流味MAISON KITSUNÉ 、 AAPE、 HARE、 DESCENTE等，另有全球最新店裝 NIKE SPORT 2.0 、NEW BALANCE、ASICS、 CONVERSE、 NEW ERA，讓民眾玩夠混搭。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

頂級香氛控
香氛在疫情期間崛起的風潮，似乎沒有停下來的趨勢，部分民眾認為化妝可以選開架，香氛則無法妥協，DIAMOND TOWERS主打全台獨家香氛話題店，包括 「LOEWE PERFUMES」、潮流香氛選品店「10X」、法國的MATIERE PREMIERE，與獨特大膽的前衛時尚Maison Margiela Paris、紐約保養品牌「MALIN+GOETZ」，法國香氛Trudon香氛蠟燭工坊。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越DT導覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越DT導覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越DT導覽。（圖／記者蔡惠如攝）

加上「迪奧香氛世家」提供高級訂製香氛、高級訂製Privé香水「G.ARMANI」、AESOP與主打居家香氛店型的JO MALONE LONDON，從身上擦到居家聞的都可以找到你喜歡的。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

生活品味家
SOGO兩館旗下都有每年業績破億元的超市，意即該區周邊消費者針對居家食材等購買實力不容小覷，DIAMOND TOWERS推出自營美麗市場升級版進駐4樓，是首家導入高端精品級食材、融合傳統與現代的新型態美學裸食材市集。

▲新光三越DT導覽。（圖／記者蔡惠如攝）

超市主打明亮舒適的空間之外，還提供職人服務，提供包括原食專區、料理廚房、主題特區三大專區，連年產量僅千頭、神戶紅酒牛都能找到，每日鮮魚水產產地直送裸賣、日本進口高級水產及職人現做壽司、Fine Dining主廚御用歐洲食蔬、日本進口果物如鳥取新甘泉梨、麝香葡萄，以及台灣在地小農專區如台中東勢總統梨等，滿足嘴刁又注重健康的消費者。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

誠品位於裕隆城的全台最大店「誠品生活新店」9／20試營運，集結食衣住行育樂，精選近250家品牌進駐的誠品生活新店，包括CAFE!NＸHelinox、星巴克進駐落羽松廣場，以及首次進駐商場虎頭山秘境咖啡NxCoffee，館內誠品酒窖定期推出專業品酒體驗課程與多元活動、金色三麥及默爾pasta&pizza也設置露天啤酒吧。

▲▼裕隆集團、新店裕隆城。（圖／記者高兆麟攝）

▲誠品位於新店裕隆城的全台最大分店，9／28正式開幕，9／20即可開放民眾入場。（圖／記者高兆麟攝）

▲誠品新店店,新店裕隆城 。（圖／誠品提供）

餐飲亮點包括聚聚樓、以香菜青蔥漢堡話題十足的「青春漢堡」，以及可欣賞主廚火焰秀、耍刀、甩蛋等花式演出的「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」，與養心茶樓的「養心沙龍」。除了一般物販美食，也進駐韓系攝影、生鮮超市、居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗，打造在地居民生活廣場氛圍，連QBHOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路「松本清」，及專業服飾修改及鞋包清潔保養服務都找得到。

▲誠品新店店,新店裕隆城 。（圖／誠品提供）

▲誠品新店裕隆城有近百家世界美食進駐 。（圖／誠品提供）

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

另有UNIQLO、niko and...等大店進駐，以旗艦型規格打造，讓逛街舒適感更佳，還有studio CLIP、GLOBALWORK等知名連鎖品牌等，而日本最大二手商店2ndSTREET也在其內，該店主打將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供收購服務，讓民眾出售二手衣。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

新光三越, Diamond Towers, 開幕, 試營運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感 長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步 新光三越DIAMOND TOWERS全台首發、百貨獨家品牌大公開 哈利波特魔杖變戒指發威　agete奇幻設計百搭 台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面