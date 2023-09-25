新光三越DIAMOND TOWERS 9月底登場　若你是這4種人一定要逛

▲新光三越東區DIAMOND TOWERS，以潮流、社交、美食、運動等元素吸引年輕多金的消費族群。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越在東區商圈初試啼聲的DIAMOND TOWERS，預計在9月底開始試營運，在2間SOGO旗下最強門店旁的DIAMOND TOWERS，以「時髦社交」主概念切入市場，號召年輕有品味的時髦二代準備逛起來，4大亮點包括高級餐飲、時髦運動、頂級香氛、生活品味，並於場內點綴個個有來頭的咖啡廳、甜點店等社交場域，打造東區全新社交空間。

▲散落在各樓層的咖啡廳與社交空間個個有來頭，興波咖啡、勺日、KafeＤ。（圖／記者李毓康攝）

新光三越營業本部副總經理歐陽慧表示，DIAMOND TOWERS主打風格是精品生活、潮流運動元素，餐飲面積比例佔30%、名品為20%，是兩大主力，其他10%的香氛，則是結合品牌與選品的豐富選擇，3樓整層的潮流運動，則以特殊型態店、旗艦店走出新意，加上升級版的200坪美麗市場超市，推出8千項高端特級商品，以滿足對生活品味要求高的消費者。

▲空間角落呈現建築物的鑽石與採光特色。（圖／記者李毓康攝）

餐飲饕客

DIAMOND TOWERS較靠近忠孝復興捷運站、面積較小的二館，主要以高端餐飲為主，3樓進駐印度料理想想廚房打造的新品牌「夏花餐室」、初魚旗下頂級鐵板燒「li teppanyaki」、板前燒肉料理「燒肉中山」。

▲夏花餐室。（圖／記者李毓康攝）

夏花餐室以高級內裝搭配開放式廚房，加上挑高大落地窗採光，打造幽靜與充滿異國情調氛圍；li teppanyaki則以兩間限量包廂，採用法式裝潢打造精緻感；燒肉中山以大氣勢板前座位，強調舒適並有如小酒館般時髦的燒肉氛圍，3間客單價均介於2,500元至3,500元之間。

▲板前中山。（圖／記者李毓康攝）

4樓則由RAW前主廚黃以倫打造的「A」，以單層150坪挑高4米5的氣勢登場，設有「Alcoholiday香檳吧」24席，A用餐客席區30席，與6至8席的VIP包廂、4席的主廚餐桌，首季菜單以「Nature Sensation 自然而生：自我對話」為題，是近期討論度最高的Fine Dining餐廳。

▲RAW前主廚黃以倫打造的「A」。（圖／記者李毓康攝）

時髦運動風

新光三越看準年輕一代除消費精品之外，也喜愛混搭風格，採用潮流單品、有型運動服飾搭配精品，比起一身全是精品品牌更受他們青睞，DIAMOND TOWERS引進TRENDS、ARTIFACTS選物，以及BEAMS F、 Brilla per il gusto、International Gallery BEAMS 、 Demi-Luxe BEAMS 、 AK+1 共5支獨家首發支線品牌；潮流味MAISON KITSUNÉ 、 AAPE、 HARE、 DESCENTE等，另有全球最新店裝 NIKE SPORT 2.0 、NEW BALANCE、ASICS、 CONVERSE、 NEW ERA，讓民眾玩夠混搭。

頂級香氛控

香氛在疫情期間崛起的風潮，似乎沒有停下來的趨勢，部分民眾認為化妝可以選開架，香氛則無法妥協，DIAMOND TOWERS主打全台獨家香氛話題店，包括 「LOEWE PERFUMES」、潮流香氛選品店「10X」、法國的MATIERE PREMIERE，與獨特大膽的前衛時尚Maison Margiela Paris、紐約保養品牌「MALIN+GOETZ」，法國香氛Trudon香氛蠟燭工坊。

加上「迪奧香氛世家」提供高級訂製香氛、高級訂製Privé香水「G.ARMANI」、AESOP與主打居家香氛店型的JO MALONE LONDON，從身上擦到居家聞的都可以找到你喜歡的。

生活品味家

SOGO兩館旗下都有每年業績破億元的超市，意即該區周邊消費者針對居家食材等購買實力不容小覷，DIAMOND TOWERS推出自營美麗市場升級版進駐4樓，是首家導入高端精品級食材、融合傳統與現代的新型態美學裸食材市集。

超市主打明亮舒適的空間之外，還提供職人服務，提供包括原食專區、料理廚房、主題特區三大專區，連年產量僅千頭、神戶紅酒牛都能找到，每日鮮魚水產產地直送裸賣、日本進口高級水產及職人現做壽司、Fine Dining主廚御用歐洲食蔬、日本進口果物如鳥取新甘泉梨、麝香葡萄，以及台灣在地小農專區如台中東勢總統梨等，滿足嘴刁又注重健康的消費者。

誠品位於裕隆城的全台最大店「誠品生活新店」9／20試營運，集結食衣住行育樂，精選近250家品牌進駐的誠品生活新店，包括CAFE!NＸHelinox、星巴克進駐落羽松廣場，以及首次進駐商場虎頭山秘境咖啡NxCoffee，館內誠品酒窖定期推出專業品酒體驗課程與多元活動、金色三麥及默爾pasta&pizza也設置露天啤酒吧。

▲誠品位於新店裕隆城的全台最大分店，9／28正式開幕，9／20即可開放民眾入場。（圖／記者高兆麟攝）

餐飲亮點包括聚聚樓、以香菜青蔥漢堡話題十足的「青春漢堡」，以及可欣賞主廚火焰秀、耍刀、甩蛋等花式演出的「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」，與養心茶樓的「養心沙龍」。除了一般物販美食，也進駐韓系攝影、生鮮超市、居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗，打造在地居民生活廣場氛圍，連QBHOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路「松本清」，及專業服飾修改及鞋包清潔保養服務都找得到。

▲誠品新店裕隆城有近百家世界美食進駐 。（圖／誠品提供）

另有UNIQLO、niko and...等大店進駐，以旗艦型規格打造，讓逛街舒適感更佳，還有studio CLIP、GLOBALWORK等知名連鎖品牌等，而日本最大二手商店2ndSTREET也在其內，該店主打將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供收購服務，讓民眾出售二手衣。