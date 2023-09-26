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太佛系了吧！周年慶自選組合不怕買到廢物　就怕選一套還嫌太少

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

保養或是彩妝通常都會有習慣使用的單品或是質地，甚至品牌也會有影響，遇上周年慶補貨的好時機，只想要經典商品，不想要拿到無用的組合搭配，自選很關鍵，以下就盤點那些可以自選的組合，簡直就是佛系出售！

＃YSL 恆久完美底妝限定組

▲ysl,嬌蘭,Kiehl’s,DR.CINK,保養,彩妝,周年慶,。（圖／品牌提供）

YSL向來在周年慶都有好入手的組合，這次底妝系列更推出凡購買任2商品，含任一恆久完美無瑕持妝粉底或任一氣墊正貨，即贈限量迷你皮革氣墊乙份，超可愛的單品放在小廢包裡面，隨時補妝都很方便實用。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列

▲ysl,嬌蘭,Kiehl’s,DR.CINK,保養,彩妝,周年慶,。（圖／品牌提供）

才剛剛在今年上市，就立刻爆賣到缺貨的嬌蘭皇家蜂王乳頭皮系列，真的是最奢華的頭髮養護體驗，這次在周年慶更是超佛系的推出只要任購2件，就可以再拿皇家蜂王乳2件禮，等於可以按照頭皮狀況入手髮品，買了不怕用不到，只怕天天都想洗頭。

＃Kiehl’s 罐罐1＋1

▲ysl,嬌蘭,Kiehl’s,DR.CINK,保養,彩妝,周年慶,。（圖／品牌提供）

每次周年慶都深受粉絲大愛的罐罐1＋1活動，是只要任選乳霜或面膜2件，可以任意混搭，就送明星6件組和品牌面膜刷，以金盞花化妝水、泡泡凝露、防護乳組合的6件單品，如再加購任1潔顏產品，就加碼送A醇全能新生抗痕精華10ml，真的拿到手軟。

＃DR.CINK 底妝隨肌選，原價2970元、優惠價2,499元

▲ysl,嬌蘭,Kiehl’s,DR.CINK,保養,彩妝,周年慶,。（圖／品牌提供）

DR.CINK雖然是台灣品牌，但是旗下的單品用過真的會感受到CP值很高，質地適合台灣天氣、妝效也很不錯，這次推出的底妝自由選，可以從兩款防曬以及兩款CC霜中，任選3支常用、適合自己膚況的單品，完全就是客製化。

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關鍵字：

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